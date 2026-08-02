Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost rănit, duminică, în urma unei deflagrații produse la o butelie, în județul Galați.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență "General Eremia Grigorescu" Galați, victima a suferit arsuri la nivelul feței și al mâinilor. Bărbatul era conștient în momentul sosirii echipajelor de intervenție. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

La intervenție au participat o autospecială de intervenție și un echipaj SMURD cu medic.

Misiunea pompierilor a fost încheiată, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs deflagrația.