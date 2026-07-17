Tăvălugul crizei politice s-a rostogolit până la ideea de suspendare a preşedintelui, însă Nicuşor Dan nu se teme de acest scenariu. În schimb, Dan e mâhnit că nu găseşte soluţia crizei politice, pentru că, spune el, s-a consumat multă energie pe acest subiect, care ar fi putut redirecţionată pe alte subiecte. Sunt teme pe care Nicuşor Dan le-a abordat în interviul acordat în exclusivitate Biancăi Iacob, la întoarcerea de la summitul ţinut la Kiev. Ce crede despre "mirajul alegerilor viitoare", dar şi ce spune despre perspectiva alegerilor anticipate, citiţi în interviu sau urmăriţi în materialul video ataşat.

Bianca Iacob: De la războiul cu drone și rachete vă întoarceți la luptele interne de acasă. Tot încercați să ajungeți la un consens, să mediați conflictul. De câte ori ați încercat să îi împăcați pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan?

Nicușor Dan: Să-i împac propriu-zis, nu, dar să-i tatonez, ca să văd până unde pot să meargă, asta am făcut-o foarte des. Din păcate, fără succes până la momentul ăsta. Am încercat să le explic că e o miză mai mare decât lupta asta politică. Că, exact cum spuneți, e o energie totuși finită pe care noi, politicienii, o avem și e util să o folosim în chestii serioase, să dăm o direcție de dezvoltare pentru România, comparând diferite modele de dezvoltare, comparând sectoare ecnomice. Ori noi suntem prinși într-o dispută care nu are deloc nivelul ăsta și este numai despre cum reușim să ne așezăm la masă. Asta e, cumva, frustrarea mea din ultimele două luni, săptămâni, 70 de zile, cum le-ați numărat dumneavoastră, că am pierdut toți o energie care era utilă pentru alte lucruri pentru oameni (..)

Ca să fim oneşti, în acest an și câteva luni nu am avut mari scandaluri de corupție. Adică, cumva, partidele politice, așa cum sunt ele, fiecare a încercat să răspundă exigențelor. Nu spun că sunt niște sfinți, Doamne ferește, nu spun că nu sunt zone în societate, companii, administraţii, care sunt protejate politic.

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, nu e așa un dezastru cum pare că se subînțelege. Este o societate care este asemănătoare cu multe alte societăți care sunt la același nivel de dezvoltare ca societatea noastră. Și tocmai de aceea îmi pare rău că aceste conflicte pe mize foarte mici nu-i lasă pe oameni să vadă o imagine mai echilibrată, de ansamblu, despre societatea noastră, care are o economie cât de cât, care, iată, a trecut niște etape în accederea la OCDE, care e un club al economiilor solide.

Mi-aș dori ca imaginea pe care o avem despre noi înșine, ca societate, să fie mai echilibrată și prin raportare la țările din jurul nostru, care nu au avut norocul să intre acum 20 de ani în Uniunea Europeană și care sunt mult mai puțin dezvoltate. Și putem vedea asta cu ochiul liber: cum sunt șoselele, spitalele.

Bianca Iacob: Se vorbește despre alegeri anticipate. Pe cine avantajează? S-a discutat și despre suspendare. Vă e teamă de suspendare?

Nicușor Dan: Nu, cred că e un subiect total neserios. Asta e un semn că se vorbește despre... Adică faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, e luată de o parte a populației în serios este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul ăsta o percep. Pentru mine, ca persoană, că se va îmtâmpla asta, nu e ceva ce iau în serios.

Alegerile anticipate, în schimb, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, vorbesc în general despre clasa politică. În momentul în care, în mod evident, se țin alegeri, câteva luni mărește incertitudinea pentru români şi rezultatul va fi tot cam acela. Din nou, pare că e o abordare pentru 5% în plus sau în minus. E imatură din partea celor care vântură ideea asta.

Bianca Iacob: Abordare imatură sau instrument de șantaj?

Nicușor Dan: Aș zice doar abordare imatură. Șantaj ar însemna un plan. (...) Ăsta e modul meu de a funcționa în viață, în politică: să încerc să estimez consecințele, pasul doi, pasul trei macăr, ale unei acțiuni. Mi se pare că multă lume e blocată la pasul întâi, într-o luptă foarte emoțională pentru niște chestiuni. Întrebarea e ce facem în pasul doi. Aici pare că lumea nu prea avansează.

Bianca Iacob: Să spunem că sunt blocați în orgolii?

Nicuşor Dan: Există tot timpul mirajul pentru politician, mirajul alegerilor viitoare. Adică, acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028, o să fie nemaipomenit. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri. Alegeri, în fine, ne mai criticăm unii pe alții, vedem ce mai facem. Dar meseria noastră este ca, între rândurile de alegeri, să reușim să ducem țara asta, prin politici sectoriale, într-o direcție corectă.