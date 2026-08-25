Chelsea, start chinuit în Premier League în ciuda celor peste 400 de milioane de euro aruncate pe transferuri

Ca în fiecare an, şi în sezonul 2026-2027 Chelsea Londra este una dintre favoritele la câştigarea Premier League, iar londonezii au debutat cu o victorie chinuită în noul sezon, 3-2 pe terenul lui Fulham.

Adus pe bani grei de la Aston Villa, Morgan Rogers a debutat cu gol în tricoul lui Chelsea Londra - Profimedia

Sărit din schemă de selecţionerul Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială 2026, mijlocaşul Cole Palmer a revenit cu succes pe teren, pentru Chelsea, starul londonezilor reuşind un gol şi o pasă de gol în confruntarea de pe terenul lui Fulham.

Totuşi, deşi a deschis scorul încă din minutul 1, pentru Joao Pedro, şi a condus cu 3-1 la un moment dat, goluri Rogers şi Palmer, respectiv King, Chelsea a avut mari emoţii pe final. Gonzalo Garcia, fostul atacant de la Real Madrid, a redus din diferenţă pentru Fulham, în minutul 54, iar gazdele au forţat egalarea pe final, încercând să profite şi lipsa de inspiraţie a portarului spaniol Robert Sanchez, goalkeeperul lui Chelsea fiind, de departe, cel mai slab jucător de pe teren.

În cele din urmă s-a terminat 3-2 pentru Chelsea, un succes amar al trupei antrenate de Xabi Alonso, în condiţiile în care londonezii au arătat mult sub aşteptările provocate de campania furtunoasă de transferuri, din vară, când Chelsea a aruncat peste 400 de milioane de euro pentru aducerea unor fotbalişti precum Morgan Rogers, adus pentru 138 de milioane de euro, de la Aston Villa, Maxence Lacroix, adus pentru 60,7 milioane de euro, de la Crystal Palace, sau Marco Palestra, adus pentru 57 de milioane de euro, de la Atalanta Bergamo.

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În schimb, Fulham, care a avut 62% posesie cu Chelsea, şi-a permis să cheltuie doar de circa cinci ori mai puţini bani pentru transferuri, în vară, trupa antrenată de Alvaro Arbelona înregimentându-i, printre alţii, pe Gonzalo Garcia, adus pentru 40 de milioane de euro, de la Real Madrid, Shea Charles, adus pentru 30,4 milioane de euro, de la Southampton, sau Cesar Palacios, adus pentru 10 milioane de euro, de la Real Madrid.