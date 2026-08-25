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Apel urgent în Bolintin-Vale: Locuitorii, îndemnați să reducă consumul de apă potabilă

Apel urgent în Bolintin-Vale: Locuitorii, îndemnați să reducă consumul de apă potabilă Apel urgent în Bolintin-Vale: Locuitorii, îndemnați să reducă consumul de apă potabilă - Sursa: Profimedia
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.08.2026, 14:41 | Modificat la 25.08.2026, 14:49

Directorul Apa Service Giurgiu, Alexandru Popescu, a declarat marţi, pentru Agerpres, că în localitatea Bolintin Vale a scăzut presiunea la apă pentru locuitorii de la etajele superioare ale blocurilor de locuit, societatea furnizoare transmiţând un apel către toţi cetăţenii din zonă pentru folosirea în mod judicios a apei, doar în scop menajer, pentru a nu se ajunge la restricţii.

"Sunt şi câteva blocuri în Bolintin Vale unde, în momente ca acestea, când e foarte cald şi toată lumea îşi udă grădini, trotuare, se răcoreşte, scade foarte mult presiunea apei şi numai ajunge cum trebuie la ultimele etaje, deci e o deficienţă de presiune în momente de consum maxim, de aceea am transmis tuturor locuitorilor din zonă o recomandare pentru folosirea în mod judicios a apei, doar în scop menajer, când sunt călduri şi perioade de secetă", a declarat Alexandru Popescu.

El spune că Bolintin Vale este singura localitate din judeţ unde a fost constatată o scădere a presiunii apei din cauza consumului mare, dar dacă seceta va continua, "este posibil să apară şi probleme sau restricţii în furnizarea apei potabile". 

Denisa Vladislav
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