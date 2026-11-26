Au luat examenul de rezidenţiat, dar sistemul le-a trântit uşa în nas. Aproape o mie de tineri medici sunt lăsaţi pe dinafară, după ce statul a scos la concurs mult prea puţine locuri faţă de numărul celor care au trecut examenul. În timp ce instituţiile îşi pasează vina de la una la alta fără nicio asumare, cariera tinerilor e pusă pe pauză.

Sunt 840 de candidați care au promovat examenul de rezidențiat, dar nu au prins niciun loc și niciun post în urma repartizării.

Anul acesta, aproximativ 6.000 de candidați au promovat examenul, însă au fost scoase la concurs 5.217 locuri și 266 de posturi. Printre cele mai căutate specialități au fost dermatologia, psihiatria pediatrică și endocrinologia. În schimb, la ATI, medicina de urgență și chirurgia tragică au rămas locuri neocupate până în ultimul moment.

Din totalul celor rămași fără loc, aproximativ 200 sunt absolvenți ai promoției din acest an. Ceilalți sunt absolvenți din anii trecuți care nu au reușit să prindă un loc la concursurile anterioare, dar și medici specialiști care au vrut să urmeze un al doilea rezidențiat. Numărul locurilor și posturilor a crescut cu doar 141 față de anul trecut.

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Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete critică decizia încă din luna iunie, care a fost luată prin hotărâre de Guvern în timpul mandatului lui Ilie Bolojan. Spune că numărul de locuri aprobat a fost subdimensionat și nu reflectă nevoile reale al sistemului medical. Ministerul Sănătății a anunțat că va căuta zilele acestea soluții pentru candidații rămași fără loc.

Iar potrivit surselor Observator, se ia în calcul suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat. Vorbim despre tineri care au făcut șase ani de facultate, s-au pregătit luni întregi și au promovat examenul, dar care acum se află în fața unui blocaj. Iar toate acestea se întâmplă într-un sistem medical care se confruntă deja cu un deficit de personal.