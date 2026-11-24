Losartanul, un medicament din categoria blocanților receptorilor angiotensinei, utilizat în tratamentul hipertensiunii arteriale, ar putea contribui și la creșterea nivelului de grăsime corporală benefică, potrivit unor cercetări.

Când ne gândim la grăsimea corporală, ne imaginăm, de obicei, grăsimea albă, acel tip de țesut adipos problematic care stochează caloriile în exces în jurul taliei și în alte zone ale corpului. Însă există și un alt tip de grăsime, numită grăsime brună, care se găsește de regulă la nivelul umerilor, sub brațe, în jurul gâtului, în partea superioară a pieptului și de-a lungul coloanei vertebrale.

Grăsimea brună ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge

Grăsimea brună consumă calorii pentru a produce căldură, motiv pentru care bebelușii au o cantitate importantă din acest tip de țesut adipos, care îi ajută să-și mențină temperatura corpului. Studiile au arătat că grăsimea brună reprezintă aproximativ 5% din greutatea corporală a nou-născuților, însă nivelul acesteia scade pe parcursul copilăriei și adolescenței, iar în cazul adulților, grăsimea brună reprezintă, de regulă, mai puțin de 0,5% din greutatea corporală, adică sub 300 de grame.

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O teorie susține că grăsimea brună contribuie la reglarea nivelului de zahăr din sânge prin utilizarea glucozei pentru producerea căldurii, ceea ce ar putea reduce riscul apariției diabetului de tip 2. De asemenea, se consideră că grăsimea brună ar putea avea un rol indirect în reglarea tensiunii arteriale, influențând semnalele hormonale care contribuie la menținerea celulelor musculare din pereții arterelor.

Grăsimea brună ar putea avea un rol important în menținerea sănătății metabolice și cardiovasculare, contribuind la reglarea nivelului de zahăr din sânge prin utilizarea glucozei pentru producerea căldurii, ceea ce ar putea reduce riscul de diabet de tip 2, dar și la reglarea tensiunii arteriale, prin influențarea semnalelor hormonale care susțin funcționarea celulelor musculare din pereții arterelor.

Cum poate fi folosit Losartanul la slăbit

Cercetătorii au descoperit însă și că persoanele care au o cantitate mai mare de grăsime brună sunt mai puțin predispuse să sufere de anxietate sau depresie.

Potrivit Dr. Nicolas Gomez-Banoy, medic endocrinolog la Universitatea Rockefeller și coordonatorul studiului, persoanele care au un nivel mai ridicat de grăsime brună tind să fie mai sănătoase din punct de vedere metabolic și, implicit, mai puțin predispuse la anxietate și depresie, în condițiile în care dezechilibrele metabolice și afecțiuni precum diabetul de tip 2 pot favoriza inflamația organismului, cu efecte asupra stării emoționale și a funcționării creierului.

Cercetătorii au observat, totodată, că pacienții tratați cu Losartan pentru hipertensiune arterială prezentau mai frecvent niveluri detectabile de grăsime brună, iar experimentele pe șoareci au arătat că acest medicament îi poate stimula activitatea prin activarea proteinei PPAR gamma, responsabilă de o mare parte din funcționarea acestui țesut adipos, descoperire care deschide perspectiva dezvoltării unor tratamente capabile să activeze grăsimea brună fără să influențeze tensiunea arterială, deși efectul Losartanului asupra acestui mecanism trebuie confirmat prin studii clinice pe oameni.

Având în vedere că Losartanul este un medicament utilizat de mult timp în tratamentul hipertensiunii arteriale și că siguranța sa a fost deja demonstrată, cercetătorii consideră că dezvoltarea unui tratament similar, care să stimuleze activitatea grăsimii brune fără să influențeze tensiunea arterială, ar putea avansa mai rapid, estimând că ar fi necesari aproximativ doi-trei ani pentru a confirma acest efect în organismul uman, în timp ce alte studii explorează beneficiile expunerii la frig și ale activității fizice, despre care s-a observat că pot favoriza dezvoltarea și activarea țesutului adipos brun, exercițiile contribuind totodată la creșterea nivelului de irisina, o proteină care ar putea determina grăsimea albă să capete proprietăți asemănătoare celei brune, iar specialiștii subliniază că un stil de viață sănătos, bazat pe alimentație echilibrată, mișcare regulată și somn suficient, poate avea efecte importante inclusiv asupra sănătății mintale, contribuind la reducerea stresului și a inflamației și la îmbunătățirea stării de bine.