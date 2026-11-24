Să faci mai multe plimbări scurte pe timpul zilei îţi îmbunătăţeşte reglarea nivelului glicemiei mai mult decât ar putea să o facă o plimbare mai lungă, dar pe aceeeaşi distanţă, arată un nou studiu publicat de revista Obesity.

Plimbările scurte şi dese îţi pot îmbunătăţi sănătatea. Studiul publicat de revista Obesity a fost realizat pe 30 de persoane şi ridică întrebări dacă persoanele care petrec mult timp stând jos ar trebui să se gândească cum să integreze mişcarea în rutina lor zilnică, arată CNN.

Studiul a fost realizat în două grupuri de adulţi cu vârste între 18 şi 45 de ani, persoane sedentare, care au mers câte 45 de minute pe zi, timp de şase săptămâni. Primul grup a mers continuu timp de 45 de minute, iar celălalt grup a mers câte 5 minute, o dată la fiecare oră, spune Dr. Leana Wen, expertă în wellness, citată de CNN.

Cercetătorii care au luat parte la acest studiu au spus că participanţii la studiu care au făcut plimbări scurte la fiecare oră au avut îmbunătăţiri mai mari la elemente cheie de reglare a glicemiei, având mici fluctuaţii, decât participanţii care au făcut o singură plimbare mai lungă.

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„Concluzia practică este că toată lumea ar trebui să includă mișcare pe parcursul zilei, inclusiv cei care fac mișcare în mod regulat. Cineva care merge la sală dimineața, dar petrece următoarele opt ore stând la birou, poate beneficia de pauze pentru mișcare”, a conchis Dr. Wen.