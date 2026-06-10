Hemoleucograma nu este suficientă pentru a depista anumite probleme de sănătate pe care le-am putea avea. Medicii spun că sunt alte 10 analize de sânge esenţiale pe care ar trebui să le facem anual.

Dacă tot mergi la analize, măcar fă-le pe cele care contează. Mulţi dintre noi facem o hemoleucogramă şi atât. Dar mai sunt 10 analize esenţiale pe care să le faci anual şi pe care să le discuţi cu medicul tău. Prevenţia începe cu informaţia.

Prima analiză: profilul lipidic extins. Nu doar colesterol total, ci LDL, HDL, trigliceride şi, ideal, ApoB. LDL-ul este colesterolul care se depune în artere. Valoarea optimă pentru LDL este sub 100 mg pe decilitru. Şi nu contează doar valoarea de azi, ci evoluţia. Dacă anul trecut aveai 150 şi acum ai 200, direcţia e greşită.

A doua analiză: glicemia a jeun si hemoglobina glicata, HbA1c. Glicemia îţi arată zahărul din sânge în momentul recoltării. HbA1c îţi arată media zahărului din ultimele 3 luni. E ca diferenţa dintre o fotografie şi un film.

A treia analiză: proteina C reactivă, PCR sau CRP. Măsoară inflamaţia din corp. Inflamaţia cronică este la baza bolilor cardiovasculare, diabetului şi chiar a cancerului. Optim: sub 1 mg pe litru.

A patra analiză: vitamina D. Deficit de vitamina D au între 40 şi 60% din populaţie.

A cincea analiză: TSH-ul, hormonul tiroidian. Tiroida reglează metabolismul, energia, greutatea şi dispoziţia. O tiroidă lentă te face obosit, te ingraşă şi te face depresiv.

A şasea: analizele hepatice, ALT si AST. Ficatul gras afectează 1 din 4 adulţi şi de multe ori nu dă simptome până e târziu.

A şaptea: creatinina şi rata de filtrare glomerulară pentru funcţia rinichilor.

A opta: feritina, care arată depozitele de fier din corp. Oboseala cronică poate fi cauzată de feritină scăzută, chiar dacă hemoglobina e normală.

A noua: homocisteina, un marker de risc cardiovascular pe care puţini îl verifică. Optim: sub 10.

A zecea: testosteronul, important nu doar pentru bărbaţi, ci şi pentru femei. Testosteronul scade cu vârsta şi afectează energia, dispoziţia, masa musculară şi libidoul.

Regula de aur: nu te uita doar la valoarea de azi. Compară cu analizele din anii anteriori. Direcţia contează mai mult decat poziţia. Şi discută întotdeauna cu medicul tău, pentru că toate aceste analize se leagă între ele. O singură valoare izolată nu spune povestea completă. Regula de aur: urmăreşte evoluţia analizelor, nu doar valoarea de azi. Prevenţia este cea mai simplă formă de grijă faţă de sănătate.