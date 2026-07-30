Studiu: Un consum redus de zahăr în primii 2 ani de viață ar putea reduce riscul de demență cu 23%

Cantitatea de zahăr consumată în primii doi ani de viață ar putea influența riscul de demență zeci de ani mai târziu. Un studiu realizat pe aproape 65.000 de persoane arată că o alimentație săracă în zahăr în copilăria timpurie ar putea scădea cu 23% riscul de demență, însă cercetătorii avertizează că rezultatele nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.

Studiu: Un consum redus de zahăr în primii doi ani de viață ar putea reduce riscul de demență cu 23% - Profimedia

Cercetarea a analizat impactul încetării raționalizării zahărului în Regatul Unit, care a dus la o creștere rapidă a cantității de zahăr din dietele oamenilor, scrie BBC.

Rezultatele sugerează că cei care erau copii mici în perioada raționalizării zahărului aveau un risc cu 23% mai mic de demență.

Studiul nu poate oferi dovezi definitive, dar experții spun că o dietă sănătoasă este oricum bună pentru creier.

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Acesta nu este primul studiu care sugerează că primele 1.000 de zile de viață sunt extrem de importante pentru sănătatea noastră viitoare.

O serie de studii au analizat "experimentul natural" al revenirii Regatului Unit după al Doilea Război Mondial și sfârșitul raționalizării alimentelor.

Când raționalizarea zahărului s-a încheiat în septembrie 1953, consumul mediu de zahăr a fost estimat a crește aproape imediat de la aproximativ 41 g pe zi (10 cuburi de zahăr) la 80 g (20 cuburi de zahăr).

Cercetările anterioare au asociat acest lucru cu o creștere a diabetului de tip 2 și a tensiunii arteriale ani mai târziu.

Cel mai recent studiu a analizat aproape 65.000 de persoane care participă la proiectul UK BioBank.

Analiza - realizată de Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong - a analizat copiii care cresc în ambele situații, indiferent de raționalizarea zahărului.

Aceștia au susținut că raționalizarea zahărului până la vârsta de doi ani este legată de un nivel cu 23% mai mic de demență și de diagnosticarea bolii doi ani și jumătate mai târziu.

"Concluziile noastre sugerează că limitarea zahărului în primele etape ale vieții ar putea avea beneficii de durată pentru sănătatea creierului", a declarat cercetătorul Jiazhen Zheng.

Datele au fost publicate în revista Neurology.

Însă Zheng a spus că "sunt necesare cercetări suplimentare" pentru a înțelege dacă zahărul are acest efect.

"S-ar putea să fi găsit ceva anume", a spus Rachel Richardson, șefa unității de suport pentru metode, producția de dovezi și direcția de metode de la Cochrane, o rețea independentă non-profit care adună și sintetizează cercetările medicale.

Cu toate acestea, ea a spus că acest lucru „nu reprezintă o dovadă incontestabilă” care leagă consumul timpuriu de zahăr de demența.

O problemă majoră este că este imposibil de știut cât zahăr consuma de fapt fiecare dintre persoanele din studiu, doar atunci când s-au născut, în raport cu raționalizarea zahărului.

"Aceste dovezi se referă la persoane născute în anii 1940 și 1950, prin urmare aplicabilitatea lor la copiii mici de astăzi este limitată - de exemplu, înțărcarea avea loc mai devreme, iar acest lucru ar avea un impact mare asupra nutriției timpurii a bebelușilor și copiilor", a spus Richardson.

Profesorul Ian Maidment, profesor de farmacie clinică la Universitatea Aston, a declarat: "Este o idee interesantă, ajută la informarea dezbaterii, dar, în opinia mea, avem nevoie de mai multe dovezi."

El a spus că conectarea „a ceva ce s-a întâmplat acum 80 de ani” și proiectarea acestui lucru asupra sănătății înseamnă că există „o mulțime” de alți factori care ar putea juca un rol.

Dr. Sara Rodrigues, de la Alzheimer's Research UK, a declarat: "Este important să ne amintim că acesta a fost un studiu observațional. Aceasta înseamnă că poate identifica legături între dietă și riscul de demență, dar nu poate dovedi că un consum mai redus de zahăr previne în mod direct demența. O dietă sănătoasă și echilibrată este una dintre cele mai bune modalități de a susține sănătatea creierului și nu este niciodată prea târziu să faci schimbări pozitive.”