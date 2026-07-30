Sistemul sanitar a intrat în a treia zi de grevă generală. Se lucrează la o treime din capacitate, iar în multe spitale se tratează doar urgențele. Sute de consultații și operații programate sunt din nou amânate. Nici decizia Guvernului de a debloca aproape 7.000 de posturi nu i-a convins pe sindicaliști să renunțe la protest.

Ar fi șanse astăzi, potrivit sindicaliștilor de la SANITAS, care este posibil să aibă mai multe întâlniri cu reprezentanții a Ministerului Sănătății, dar să vină vești inclusiv de la Cotrocenii.

Presiuni asupra greviștilor

Greva continua, cel puțin teoretic, după declarațiile sindicaliștilor de la SANITAS. În realitate, însă, oamenii s-au întors la muncă pentru că, spun ei, nu pot lăsa pacienții să aștepte chiar dacă nu sunt urgențe. Ieri au ieșit în fața spitalelor, dar, spun toți sindicaliștii, după mai multe amenințări de la conducerile anumitor spitale sau de la poliție și chiar inspectori ITM, că nu au voie să fie în fața spitalelor, așadar s-au întors la muncă.

Articolul continuă după reclamă

Teoretic, greva generală presupune o asigurare a o treime din munca unei secții, dar oamenii trebuie să stea înăuntru, medicii și asistentele, și nu mai au voie la manifestații în fața spitalelor. Pe de-o parte, dacă nu ajung la un compromis privind legea salarizării, aceștia spun că vor demara proteste de stradă, însă, este posibil ca mâine chiar să se suspende greva. Vedem în această după-masă care vor fi rezultatele.