Românii scapă de hârtii. "E-Sănătatea Mea", platforma cu istoricul medical , disponibilă de la 1 septembrie

"Portalul 'E-Sănătatea mea' este, dacă vreţi, portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potenţiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. (...) Sunt 12 module sau submodule în acest portal. (...) Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o înveţe de la prima utilizare", a afirmat preşedintele CNAS.

Potrivit Agerpres, printre cele 12 module ale platformei se numără "Pachetul meu", care va conţine istoricul medical, modulul de reţete medicale, cu istoricul eliberării acestora, modulul "Starea Mea", modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultaţiile, investigaţiile şi serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS, modulul "Nu eşti singur", unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se alătură un modul pentru furnizorii de servicii medicale.

"Pentru prima dată pacientul găseşte într-un loc toate serviciile de care poate beneficia. (...) De la 1 septembrie pacientul va putea să beneficieze de formulare medicale digitale. (...) Pacientul va pleca de la medicul de familie cu trei bilete de trimitere. (...) Nu va mai pleca cu ele în buzunar pentru că le va găsi în acest portal 'E-Sănătatea Mea'. Ele sunt aici, le poate descărca sau le poate vizualiza. (...) În momentul în care se va prezenta la medicul din ambulatoriu de specialitate nu îi va arăta nimic, pentru că acesta va intra în noul SIUI, va introduce datele personale ale pacientului, va deschide fişa şi va vizualiza biletul de trimitere", a explicat Moldovan.

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Potrivit acestuia, utilizarea platformei nu este obligatorie. "Este creată ca un instrument alternativ, ca un instrument la îndemâna celor care ştiu să folosească cel puţin WhatsApp-ul. Cine ştie să folosească WhatsApp-ul va şti să folosească 'E-Sănătatea Mea' . Ştiu că o să mă întrebaţi despre bunica, străbunica de la ţară care nu are acces la internet. Desigur, va putea să meargă la doctorul de familie sau (...) poate să apeleze la nepot sau la nepoată, la vecini, care din propriile platforme pot să o programeze şi pe bunica pentru o consultaţie, sau rămâne metoda clasică prin telefon. (...) PIAS, această nouă platformă informatică, va fi ceea ce trebuie şi nu vom repeta greşelile trecutului", a susţinut şeful CNAS.

Conform acestuia, începând de la 1 septembrie, pacienţii vor putea să "scape" de cardul de sănătate, după ce îşi vor ridica noua carte electronică de identitate.

"Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidenţa Populaţiei şi ne schimbăm buletinul şi luăm noua carte electronică de identitate care devine şi card de sănătate. Să ne înţelegem - nu stochează nicio informaţie nici pentru componenta de sănătate nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală şi câteva facilităţi care permit comunicarea cu Evidenţa Populaţiei", a indicat Horaţiu Moldovan.

Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp.