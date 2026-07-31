Lux, muzică și un alai spectaculos la o nuntă din Vrancea. Mirii ar fi avut 60 de nași, iar printre invitați s-ar fi numărat Florin Salam, Dan Bursuc și membri ai unor cunoscute clanuri de interlopi din mai multe zone ale țării. Nuntașii au publicat pe rețelele sociale imagini și filmări de la petrecere.

Alai spectaculos şi invitaţi din toată ţara, la o nuntă din Vrancea - Captură video LIVE Facebook

Nuntă cu alai, muzică și zeci de invitați, în județul Vrancea. Alin Hangu și Lenuța și-au sărbătorit cununia religioasă printr-o petrecere organizată în zona Homocea-Adjud, judeţul Vrancea.

Potrivit surse Observator, mirii ar fi avut 60 de nași, iar printre aceștia s-ar fi aflat cântăreţii de manele Florin Salam și Dan Bursuc.

Invitați veniți din mai multe zone ale țării

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La eveniment ar fi participat și numeroase clanuri interlope din Iași, Vaslui și din alte județe. Printre numele vehiculate se numără Cordunenii, Dobrean, Duduienii și Chira.

Informațiile referitoare la apartenența unora dintre invitați la diferite grupări nu au fost confirmate oficial de autorități.

Petrecerea a fost însoțită de un alai impresionant, iar nuntașii au petrecut cu fast într-o locaţie din Homocea, Laguna Verde.

Imagini de la nunta cu fast, publicate pe rețelele sociale

Mai mulți participanți au postat pe rețelele sociale imagini și filmări de la nuntă. În înregistrări apar momente din timpul petrecerii, alaiul, invitații și artiștii prezenți la eveniment.

Materialele publicate online surprind atmosfera de la nuntă și momentele pregătite pentru miri și invitați.

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Sursele Observator au precizat că în zonă s-ar fi aflat și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean.

Forțele de ordine ar fi rămas la distanță și ar fi urmărit discret desfășurarea evenimentului. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă au existat incidente și nici motivul exact al prezenței echipajelor în apropierea petrecerii.