Obiceiurile nesănătoase şi stilul de viaţă tot mai sedentar sunt cele mai frecvente cauze care duc la obezitate în rândul copiilor, iar fenomenul este din păcate tot mai îngrijorător. Alimentaţia nepotrivită, consumul excesiv de dulciuri şi băuturi care conţin foarte mult zahăr sunt principalele motive care duc îngrăşarea copiilor.

Un fenomen îngrijorător este din ce în ce mai întâlnit în clasele primare sau gimnaziu. Tot mai mulți copii ajung să cântărească considerabil chiar și peste 100 de kilograme și să se confrunte cu obezitatea, iar principalul motiv este stilul de viață dezechilibrat.

Băuturile carbogazoase, fast food-ul, dulciurile, dar și lipsa activității fizice pot duce în timp la probleme grave de greutate. Însă schimbarea, spun specialiștii, poate porni chiar de acasă. Părinții pot opta să pună în pachet un sandwich simplu în locul produselor procesate, câteva legume, fructe și apă.

La fel de importantă este și mișcarea. Copii trebuie să aibă un stil de viață cât mai activ, să facă sport, să se joace, să alerge, nu să fie sedentar și să petreacă ore în șir în fața unui monitor. Tocmai de aceea trebuie combătut acest fenomen, deoarece a luat amploare în ultimul timp, iar obiceiurile formate încă din copilărie pot avea efecte, pe termen lung, asupra sănătății.

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