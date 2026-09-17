Vremea de mâine 18 septembrie. Vijelii cu descărcări electrice în mai multe zone. În sud, vara nu se dă dusă

Vremea rămâne caldă în cea mai mare parte a ţării, deşi temperaturile vor scădea în vest, centru şi nord. Ploile îşi vor face apariţia în mai multe regiuni, mai ales în zonele montane şi nordice, în timp ce sud-estul va avea parte de cer mai mult senin. Maximele vor urca până la 32 de grade, iar în Bucureşti se vor atinge 29-30 de grade.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporare în vestul, nordul și parțial în centrul teritoriului. Izolat va ploua slab (1...5 l/mp) în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Izolat se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 18 septembrie în ţară

Valorile termice diurne vor scădea față de ziua anterioară în vest, centru și nord, dar vor crește ușor în sud, însă raportat la mediile climatologice vor caracteriza o vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi înnorări temporare. Se vor semnala averse în general slabe cantitativ (2...8 l/mp și izolat de peste 10...15 l/mp), posibil însoțite și de descărcări electrice, în Maramureș, local în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate ploilor (rafale de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 18 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade și cea minimă de 13...15 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se menţine plăcută pentru această perioadă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 22 de grade. Ploile revin, iar cantitatea de precipitaţii estimată este de aproximativ 1 mm.

Vremea de mâine 18 septembrie la munte

Vremea se va menține caldă. Cerul va fi temporar noros și, îndeosebi după-amiza și seara, se vor semnala averse în general slabe cantitativ (2...8 l/mp și izolat de peste 10...15 l/mp), posibil însoțite și de descărcări electrice, local în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (rafale de 40...45 km/h).