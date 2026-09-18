După două desemnări fără niciun rezultat, avem în sfârşit şi a treia propunere de premier. Siegfried Mureșan a fost ales de Nicuşor Dan să formeze un nou Guvern, însă, asta nu înseamnă că suntem aproape de finalul crizei politice. Europarlamentarul PNL are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. O majoritate greu de obţinut, având în vedere că partidele care îl susţin au doar 169 de senatori şi deputaţi. Anunţul nominalizării i-a luat prin suprindere pe social democraţi. Liderul PSD se declară dezamăgit de propunerea şefului statului.

După o zi de negocieri intense la Palatul Cotroceni, preşedintele Nicuşor Dan a făcut anunţul: Siegfried Mureşan este a treia sa propunere de premier.

"Am ales să desemnez persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureşan. Mi-a solicitat un timp de gândire", a anunțat Nicuşor Dan, preşedintele României.

La câteva minute după anunţ, Siegfried Mureşan a acceptat propunerea printr-o postare online. Europarlamentarul PNL era la STRASBOURG în momentul desemnării.

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Miercuri, Siegfried Mureşan se arăta optimist în privinţa formării unui guvern.

"Voi încerca să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare şi organizare. PNL alături de partenerii noştri de la USR şi UDMR nu avem în momentul de faţă majoritate în Parlamentrul României, dar avem mai multe voturi decât are partidul PSD", a declarat premierul desemnat Siegfried Mureşan.

Siegfried Mureşan are 45 de ani şi este vicepreşedinte al Partidului Popular European. În 2014 a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară şi a mai fost propus premier de preşedintele Traian Băsescu. În 2018, Siegfried Mureşan a intrat în Partidul Naţional Liberal.

"Prin propunerea ca Siegfried Mureşan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană", a transmis preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Anunţul președintelui Nicuşor Dan l-a luat prin suprindere pe şeful PSD.

''Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale", a scris Sorin Grindeanu a scris pe Facebook.

"I-am spus preşedintelui că suntem pregătiţi să preluăm guvernarea. Ne dorim să conducem Guvernul României, suntem îndreptăţiţi să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar", declarase președintele PSD imediat după consultările de la Cotroceni.

În schimb, George Simion a anunţat că nu va vota niciun Guvern din care AUR nu face parte.

"Parcă trăim un film prost. Parcă suntem în ziua cârtiţei. Dacă eram la Vatican, stateau toţi în interior şi ieşea într-adevăr fum alb. Sunt aproape trei luni de când Nicuşor Dan ţine ţara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică", a declarat George Simion, preşedinte AUR.

La rândul lor, liberalii au trasat o linie roşie: fără PSD la guvernare.

"România are nevoie de un Guvern cu un premier credibil, cu miniştri competenţi şi cu un program care ţinte cont de realităţile economiei noastre. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului", a spus Ilie Bolojan, preşedinte PNL.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu vede un Guvern fără PNL şi PSD la aceeaşi masă. A conturat însă, profilul viitorului premier.

"Trebuie să fie un om care nu poate să fie aburit uşor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit", a declarat Kelemen Hunor, preşedinte UDMR.

Sigfried Mureşan are o misiune grea.

PNL, USR și UDMR se bazează în acest moment pe 169 senatori și deputați. Practic, Siegfried Muresan ar mai avea nevoie de cel puțin 64 voturi pentru a trece de testul Parlamentului. Potrivit Constituției, premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare.

Dacă Guvernul Mureşan va pica la vot, preşedintele ar putea cere dizolvarea Parlamentului și s-ar ajunge la alegeri anticipate.

După ce a făcut anunţul mult aşteptat, Nicuşor Dan s-a urcat în avion şi a plecat spre Summitul din Ucraina. A făcut însă un popas la Suceava, acolo unde i-a făcut o vizită Înaltpreasfinţitului Calinic, la Mănăstirea Dragomira.

Ulterior, acesta a discutat şi cu Gheorghe Şoldan, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

"Încerc să înţeleg realităţile locului. Pur şi simplu vreau să înţeleg mai bine de la reprezentanţii oamenilor de aici care sunt problemele şi dacă putem să-i ajutăm cu ceva", a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a declarat că oprirea pe care a făcut-o nu are legătură cu drona care s-a prăbuşit săptămâna trecută în localitatea suceveană Botoşeniţa Mare.