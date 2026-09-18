Earl Spencer, fratele Prinţesei Diana, mărturii într-o carte nelansată: Charles părea euforic după moartea ei

Earl Spencer, fratele Dianei, Prinţesa de Wales, a afirmat că Regele Charles ”părea euforic” atunci când l-a sunat după decesul acesteia, în 1997, transmite BBC.

Într-o carte controversată despre Diana, "Swan Song: Diana, My Sister", care urmează să fie lansată, Earl Spencer a susţinut că cel care era pe atunci Prinţul Charles suna ca un "câştigător la loterie" după aflarea veştii.

Miercuri, Palatul Buckingham a contestat ferm credibilitatea cărţii, după ce un fragment iniţial susţinea că Charles ar fi spus despre Diana: "O vom uita destul de repede".

Un purtător de cuvânt a declarat: "Deşi, ca principiu, nu comentăm cărţile apărute, Majestatea Sa este conştientă că durerea pierderii unui frate poate întuneca raţiunea, poate afecta judecata şi poate altera amintirile în moduri pe care alţii nu le recunosc, chiar şi la mulţi ani după o astfel de pierdere".

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Cele mai recente afirmaţii conţin atacuri extrem de personale la adresa Regelui Charles şi a membrilor familiei regale, interpretându-le motivaţiile într-o lumină foarte critică.

Singura dovadă o constituie propriile amintiri ale lui Earl Spencer despre conversaţiile purtate în acea perioadă încărcată emoţional de după moartea surorii sale, în urmă cu aproape 30 de ani.

Rămâne de văzut cum va reacţiona publicul la aceste acuzaţii: dacă va susţine cartea ca pe o perspectivă nouă şi diferită din partea familiei Spencer sau dacă va considera nepotrivită dezvăluirea unor astfel de dispute private.

Reprezentanţii Prinţului Harry au declarat că nu doresc să comenteze cartea, iar Palatul Buckingham a făcut trimitere la reacţia sa de miercuri, când a respins varianta prezentată cu privire la atitudinea Prinţului Charles după moartea Dianei la Paris.

În fragmentele din memoriile lui Earl Spencer publicate în Daily Mail, acesta povesteşte cum a fost anunţat despre accidentul auto din 31 august 1997 printr-un telefon primit în miez de noapte de la sora sa, Jane, în timp ce se afla acasă, la Cape Town (Africa de Sud).

El scrie că, în timpul apelurilor ulterioare prin care s-a confirmat decesul, a fost sunat şi de cel care era pe atunci Prinţul Charles.

Cartea relatează: "Spre deosebire de ceilalţi interlocutori, care erau şocaţi şi abia reuşeau să-şi exprime condoleanţele şi să ofere ajutor, el suna plin de o euforie ameţitoare - ca un câştigător la loterie. Îmi amintesc că asta am gândit atunci".

Potrivit lui Earl Spencer, Charles l-a informat că îi anunţase pe prinţii William şi Harry despre moartea mamei lor chiar în acea dimineaţă, în dormitoarele lor de la Balmoral.

Cuplul regal divorţase în august 1996.

Volumul "Swan Song: Diana, My Sister" urmează să fie publicat săptămâna viitoare.

În aceste memorii, Earl Spencer scrie despre căsnicia zbuciumată a surorii sale, susţinând că o prietenă a Dianei i-ar fi povestit cum, în ajunul nunţii din iulie 1981, prinţul Charles i-ar fi spus acesteia că este "foarte fericit să se căsătorească cu ea, dar... nu este, de fapt, îndrăgostit de ea".

Situaţia din cadrul căsniciei a devenit "într-adevăr foarte dificilă" încă de la început, scrie Earl Spencer, adăugând că este "sigur că, uneori, ambii soţi ajunseseră la disperare unul din cauza celuilalt".

El consideră acum că sora sa suferea de tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD) şi că, în cadrul acestei afecţiuni, se confrunta cu disforia sensibilă la respingere - descriind-o drept o "durere emoţională intensă în faţa respingerii sau criticii din partea celorlalţi".

În ultimii ani ai vieţii, scrie el, Prinţesa Diana a luat în considerare să-şi pună capăt zilelor în mai multe rânduri, însă dragostea pentru fiii săi a "împiedicat-o să facă acest pas".

Fostul secretar de presă al Reginei Elisabeta a II-a a calificat drept "aberaţii" cele mai recente afirmaţii - publicate sub formă de serial în Daily Mail - potrivit cărora Charles ar fi sunat "într-o stare de euforie exuberantă".

Dickie Arbiter, care a fost secretar de presă al regretatei regine în perioada decesului şi a funeraliilor Prinţesei Diana, a declarat pentru emisiunea BBC Newsnight că Charles a fost "devastat la acea vreme" şi că un astfel de comportament "nu-i stă în fire".

"Este exclus să fi spus vreodată aşa ceva. Charles Spencer debitează doar aberaţii", a adăugat el.

Întrebat cum l-ar putea afecta pe rege cele mai recente acuzaţii, Arbiter a completat: "Va fi exasperat, dar îşi va vedea în continuare de îndatoriri.

Îl va preocupa faptul că această carte urmează să apară, că va fi publicată în episoade şi că s-ar putea dezvălui şi alte lucruri."

Pe fondul acestor controverse din sânul familiei regale, Prinţul Harry, Duce de Sussex, a participat joi seară la prima ediţie a galei Invictus Spirit Awards, desfăşurată la Greenwich.

Aflat la prima sa apariţie publică de la revenirea în Marea Britanie, Prinţul Harry a pozat pentru presă şi a făcut selfie-uri cu veterani, înainte de a susţine un discurs.

El le-a mărturisit celor prezenţi cât de "incredibil de entuziasmat" este să îi cunoască pe câştigători şi pe nominalizaţi, după ce a făcut parte din juriu - alături de Ducesa de Sussex - pentru aceste premii care recompensează rezilienţa, angajamentul faţă de recuperarea prin sport la nivel internaţional şi sprijinul filantropic.

Soţia sa, Meghan, nu l-a însoţit la eveniment.

Şi alţi membri importanţi ai familiei regale au avut o prezenţă activă, participând joi la diverse evenimente publice.

Regele a găzduit joi, în Ayrshire, un summit dedicat inteligenţei artificiale (IA), în cadrul căruia a avertizat reprezentanţii companiilor din domeniu cu privire la "pericolele existenţiale" pe care le-ar putea genera ajungerea acestei tehnologii pe mâini greşite.

Reuniunea - la care au participat reprezentanţi ai unor companii de IA precum Nvidia, OpenAI şi Anthropic - a avut loc în contextul unor avertismente recente, venite din partea întregii industrii, privind necesitatea reglementării acestei tehnologii.

Între timp, fiul său, Prinţul William, alături de Prinţesa de Wales, a participat la o acţiune de ecologizare a plajei în timpul unei vizite pe insula scoţiană Bute.

Pe durata vizitei, cuplul a interacţionat cu zeci de localnici şi a luat parte la un meci de shinty, un sport foarte îndrăgit pe insulă.