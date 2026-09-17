Accident incredibil filmat în Cluj-Napoca. Un tânăr de 21 de ani a fost lovit de o maşină, după ce a oprit în mod inexplicabil autoturismul pe care-l conducea, a coborât şi a încercat să traverseze prin loc nepermis. A sărit exact în faţa unei maşini care venea din sensul opus. Deocamdată nu este foarte clar care a fost motivul pentru care a traversat.

Accidentul s-a produs pe Calea Floreşti, una dintre arterele intens circulate din Cluj-Napoca, iar momentul impactului a fost surprins de o cameră video.

Din imagini se vede cum tânărul opreşte brusc maşina, coboară şi păşeşte pe carosabil, în plin trafic. La scurt timp, acesta încearcă să traverseze strada printr-un loc nemarcat şi nesemnalizat, moment în care este lovit de un autoturism care circula pe celălalt sens.

Imaginile surprinse înainte de accident arată şi un obiect neidentificabil aflat pe carosabil, pe sensul opus de mers. Nu este clar însă dacă acesta a fost motivul pentru care tânărul a oprit şi a coborât din maşină.

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După cum reiese din imagini, impactul a fost unul puternic, iar victima a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânărul de 21 de ani a fost transportat ulterior la spital.