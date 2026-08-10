Vi se întâmplă să vă gândiţi la mâncare, deşi abia aţi terminat de mâncat? Sau să vă streseze desertul rămas în frigider, pentru mai târziu? Toate aceste gânduri sâcâitoare au acum o denumire. Food noise sau Zgomot alimentar. Pe scurt, preocuparea repetitivă pentru mâncare, care poate deveni apăsătoare şi care poate sabota chiar şi încercările de slăbire. Abia anul trecut fenomenul a primit o definiţie ştiinţifică.

Să ştiţi că nu este doar vocea din capul câtorva pofticioşi! 8 din 10 români recunosc că au trecut prin astfel de momente, deşi nu ştiau despre concept în sine. Iar pentru 70% dintre respondenţi, mâncarea apare în gând ca o obsesie, chiar şi atunci când stomacul nu cere nimic.

Şi totuşi dacă nu ne este foame, ce ne face să deschidem frigiderul? Viaţa, cu toate stările ei! 77% dintre români au mâncat cel puţin o dată ca răspuns la tristeţe, la anxietate, la plictiseală sau la oboseală. Iar 21% au consumat pe ascuns diverse alimente, din ruşine.

Sunt porniri care vin întotdeauna şi cu o notă de plată piperată: cei mai mulţi încearcă să „repare” lucrurile prin restricţii alimentare, sport în plus sau prin săritul peste mese.

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Oamenii de ştiinţă spun că nici mediul de astăzi nu ne ajută să uităm de pofte. Pentru mai bine de un sfert dintre cei chestionaţi, mirosul de mâncare este principalul declanşator al poftei fără foame, urmat de produsele văzute în vitrine şi de reclamele online sau de la TV, asta mai arată primul studiu pe acest subiect din România.