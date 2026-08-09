E anul caiselor româneşti. Livezile din țară sunt pline, iar producătorii anunță o recoltă dublă față de anul trecut. Și preţurile sunt de două ori mai mici, în pieţe.

În această livadă din comuna Dridu, județul Ialomița, e vremea culesului. Crengile se rup sub greutatea roadelor, iar producătorii spun că n-au mai văzut o recoltă atât de bogată de mulţi ani.

"Avem 7 hectare de caiși la Dridu, iar pomii sunt arhiplini. Anul trecut am avut o problemă cu înghețurile târzii și nu am avut nici măcar o caisă. Poate mai multă lumină, căldură, rezultă mai mult zahăr în fruct și fructe mai dulci", menţionează Mihai Iancu, inginer horticol, administrator.

De-a căror aromă se bucură toţi cei care trec prin zonă. Pentru cei mai mulţi, gustul românesc e unul singur.

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"Românești, tot ce este românesc. Inclusiv legume, tot ce este numai românesc căutăm, și gustul autentic al nostru, cu care am crescut", spune o persoană.

Cu ce preţ se vinde un kilogram de caise

Dacă anul trecut mulți pomi nu au rodit deloc, în acest sezon un singur pom produce în medie 30 de kilograme. România are peste 2.000 de hectare cultivate cu caiși, ocupând locul 7 în Uniunea Europeană, după state mari producătoare precum Spania sau Italia. Abundenţa se vede şi în preţurile din pieţe. Caisele românești ajung la vânzare cu 7, până la 10 lei kilogramul, în timp ce fructele din import se vând cu 10-15 lei kilogramul.

"Anul ăsta am avut un an foarte bun și la fructe, și la legume. O producție mai mare decât anul trecut. Și în Giurgiu, și în Dâmbovița, peste tot găsești caiși", spune Mihaela, vânzătoare.

"Anul ăsta, producție la caise și la piersici. Începem cu merele, perele, piersicuțele din plin", explică Ion Chisaru, producător.

"Numai la piață, ce credeți. Înțeleg că e un an foarte bun pentru caise. Așa este, am observat. Uitați, doamna are produse românești și cumpăr de la ea", spune un cumpărător.

Şi recolta de prune e una bogată în acest an.