Dosarele medicale şi investigaţiile pe hârtie dispar de la 1 septembrie. La fel şi internările şi consultaţiile fictive decontate în numele unor pacienţi care nici măcar n-au trecut pe la spital. Noua platformă a CNAS aduce programări în timp real și istoricul medical al pacientului, într-o aplicație securizată. Sună simplu. În practică, însă, digitalizarea se împiedică de legislație.

Intrăm deja pe portalul de programări, cu cele 12 module. Pachetul meu de sănătate, programări, formulare medicale, istoric reţete, istoric de programări, istoric decontări, monitorizare terapeutică.

Un proiect promis de mai bine de un deceniu începe, în sfârșit, să ajungă la pacient. În noul sistem, pacientul ar trebui să aibă într-un singur loc istoricul medical, programările și serviciile de care a beneficiat, fără să aibă grija fondurilor disponibile sau a medicului

"Facem o programare, reală, aceasta este în producţie. Adică funcţională în momentul de faţă, alegem specializarea", explică Horaţiu Moldovan, preşedinte CNAS.

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Prin platformă, pacienții vor putea vedea ce servicii au fost decontate pe numele lor

Platforma a fost construită cu bani din PNRR, peste 100 de milioane de euro, și vine după ani în care sistemul informatic al Casei de Asigurări a dat frecvent erori, chiar în timpul consultațiilor, sau a fost indisponibil zile întregi. Pacienții vor putea vedea ce servicii au fost decontate pe numele lor, iar consultațiile sau internările fictive ar trebui să devină mult mai greu de făcut.

"Până la vârsta asta am avut câteva internări, dar n-am avut cum să verific. Şi noi trebuie să umblăm cu un teanc de hârtii după noi, ca să vadă ce istoric avem, şi aşa ar avea acces la tot. Aici totul e complicat, în afară e mult mai uşor. Am fost internat de mai multe ori, nu umbli cu dosar. Te-ai dus, te-ai internat, îţi pune o brăţară, orice medic, orice personal te poate scana. Cum credeţi că e România din acest punct de vedere? În urmă, din păcate în urmă", spun oamenii.

"Toate datele care există în urma contactului cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate, indiferent de momentul când a avut loc acel contact, va fi disponibil în portalul e-sănătateamea. Pacientul va fi notificat în legătură cu orice investigaţie, orice consultaţie, orice spitalizare a avut-o", menţionează Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.

Deocamdată funcționează modulul de programări. De la 1 septembrie, pacienții vor putea alege unități sanitare publice sau private pentru consultații. Sunt necesare schimbări legislative pentru ca și alți medici, în afara celui curant, să poată vedea anumite informații medicale, iar consultațiile la distanță să fie extinse.

"Pacientul va apropia cartea electronică de identitate de telefonul mobil, la fel cum facem o plată la magazin şi validăm serviciul medical pe care medicul ni-l va acorda la distanţă prin telemedicină", explică Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.

Spitalul Floreasca are deja propria platformă

Spitalul Floreasca are deja propriul portal prin care pacientul poate vedea exact de ce servicii a beneficiat pe perioada internării. În plus, feedbackul pacienţilor, dar şi al angajaţilor este anonim.

"Am implementat şi feedbackul angajaţilor, la fel, tot anonim şi fiecare dintre ei pot scrie acolo orice problemă au. Eu mă deplasez pe secţia pe care am primit feedbackul, care este general, identific problema la modul general, după aia vedem cum o putem rezolva", spune Roxana Sandic, şef de Compartiment în Managementul Calităţii, Spitalul Floreasca.

Portalul poate fi conectat la sistemul CNAS, în aşa fel încât bolnavul să aibă istoricul în contul propriu.