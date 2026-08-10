O aterizare neaşteptată şi greu de explicat a provocat haos în curtea un club de echitație din judeţul Constanța. Un elicopter privat a coborât chiar în mijlocul complexului ca să o preia pe fiica unui cunoscut om de afaceri din zonă. La decolare, însă, la fel ca la aterizare, curenții puternici generați de elice au distrus totul în jur și au lăsat în urmă pagube mari.

Totul s-a întâmplat ieri după-amiază în satul Culmea din județul Constanța. Elicopterul, care a aterizat în curtea unui centru de echitație pentru a prelua o tânără, ar aparţine cunoscutului om de afaceri Jean Paul Tucan, potrivit martorilor. Totul s-ar fi întâmplat fără știrea sau acordul complexului.

Însă aterizarea a provocat pagube materiale. Mai multe bunuri aflate în apropierea terasei ar fi fost distruse sau deplasate de curenții puternici produși de elicopter. Martorii spun că șezlongurile au fost aruncate, inclusiv în piscină, iar oamenii aflați acolo, printre care și copiii, s-au speriat.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Polițiștii din Ovidiu au fost chemați prin 112 și au făcut verificări la fața locului. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar acum polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.