Video "Culturistul din Buşteni" stârneşte controverse. Care este mesajul din spatele operei de 5.000 de euro
La Buşteni, centrul oraşului are o nouă atracţie turistică... pentru unii. Iar pentru alţii, motiv de nemulţumire şi comentarii acide. O statuie a unui "culturist" a apărut, nu se ştie de ce şi cum, acolo. Are doi metri înălţime, muşchi cât... cuprinde metalul, ochelari de soare şi o ţinută... deloc potrivită pentru răcoarea de la munte. Acum, mulţi se întreabă care este partea artistică şi culturală a statuii. Şi, în general, ce caută ea acolo.
Statuia a fost amplasată acum o săptămână, într-o zonă cu trafic intens, practic în zona prin care trec toți cei care circulă pe Valea Prahovei, prin stațiunea Bușteni. Statuia are mai bine de 2 metri înălțime și înfățișează un bărbat cu o musculatură foarte dezvoltată, într-o poziție specifică culturismului. Îi vedem și ochelarii de soare, îi vedem barba, lanțul de la gât. Evident, părerile sunt împărțite.
Am stat de vorbă cu oameni care cred că este o idee bună, chiar dacă nu criteriul estetic este neapărat cel care a dus la alegerea acestei statui și a acestui loc. Alți oameni contestă această alegere și cred că nu este o idee bună.
Statuia este realizată din bronz, pe un schelet, nu este o statuie din metal plin. Are o greutate de aproximativ 200 de kilograme, a costat aproximativ 5.000 de euro și a fost realizată de un artizan local din Azuga. A fost amplasată într-o zonă cu trafic intens de administratorul unui hotel, care a vrut să transmită un mesaj în direcția cultivării mișcării, a sportului în aer liber și a diversificării ofertei turistice a stațiunii Bușteni, dincolo de ceea ce oferă muntele, peisajul și aerul curat.
Nu va mai sta mult timp aici. Statuia va fi mutată în interiorul unității hoteliere, pentru că a fost contestată inclusiv de autoritățile locale. A fost contestată atât în format fizic, cât și online, iar din acest motiv, undeva la sfârșitul acestei săptămâni, statuia va dispărea din acest loc.