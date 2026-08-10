Video Alertă în Caraș-Severin după un incendiu de vegetație, 15 hectare afectate. Focul a pornit de la un trăsnet
Este alertă în localitatea Măru din județul Caraș-Severin, după ce un incendiu de vegetație a izbucnit sâmbată pe coasta unui munte, în apropierea satului.
Focul a pornit după ce un copac a fost lovit de trăsnet, iar pompierii au intervenit inclusiv cu un elicopter ca să-l stingă. Dar cum spuneam, pericolul nu a trecut.
Echipajele nu pot ajunge în toate zonele afectate, din cauza terenului accidentat iar flăcările s-ar putea reaprinde în orice moment. Aproximativ 15 hectare de vegetație au fost afectate.
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