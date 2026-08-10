Este alertă în localitatea Măru din județul Caraș-Severin, după ce un incendiu de vegetație a izbucnit sâmbată pe coasta unui munte, în apropierea satului.

Focul a pornit după ce un copac a fost lovit de trăsnet, iar pompierii au intervenit inclusiv cu un elicopter ca să-l stingă. Dar cum spuneam, pericolul nu a trecut.

Echipajele nu pot ajunge în toate zonele afectate, din cauza terenului accidentat iar flăcările s-ar putea reaprinde în orice moment. Aproximativ 15 hectare de vegetație au fost afectate.