Observator » Evenimente » Alertă în Caraș-Severin după un incendiu de vegetație, 15 hectare afectate. Focul a pornit de la un trăsnet

Video Alertă în Caraș-Severin după un incendiu de vegetație, 15 hectare afectate. Focul a pornit de la un trăsnet

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.08.2026, 13:40 | Modificat la 10.08.2026, 13:41

Este alertă în localitatea Măru din județul Caraș-Severin, după ce un incendiu de vegetație a izbucnit sâmbată pe coasta unui munte, în apropierea satului.

Focul a pornit după ce un copac a fost lovit de trăsnet, iar pompierii au intervenit inclusiv cu un elicopter ca să-l stingă. Dar cum spuneam, pericolul nu a trecut.

Echipajele nu pot ajunge în toate zonele afectate, din cauza terenului accidentat iar flăcările s-ar putea reaprinde în orice moment. Aproximativ 15 hectare de vegetație au fost afectate.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
incendiu caras severin incendiu de vegetatie maru caras severin pompieri incendiu pe munte incendiu provocat de trasnet
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.