De zece minute, pixurile sunt jos, foile sunt predate, iar prima probă scrisă a Bacalaureatului de toamnă s-a încheiat. Cel puțin oficial, pentru că da, sunt şi candidați care au ieşit din săli cu mult înainte de ora 12. Oare pentru că a fost Floare albastră la ureche? Sau pentru că subiectele au atârnat greu ca un plumb?

Examenul de Bacalaureat s-a încheiat în urmă cu câteva minute, iar elevii deja încep să iasă din săli. Am stat de vorbă cu câțiva dintre ei care au ieșit mai devreme și au fost destul de încântați de subiecte.

Ce subiecte au căzut la Limba Română

Cei de la real au avut de rezolvat la subiectul 3 o operă a lui Camil Petrescu sau a lui Liviu Rebreanu, adică "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" sau "Ion". Aceștia au fost foarte încântați de Ion și au spus că au scris foarte mult și că a fost mult mai ușor decât Bacul din vară când au avut de rezolvat Plumbul.

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La ora 15 urmează să fie publicate subiectele pe site-ul Ministerului Educației, dar și baremul, iar de mâine vor urma probele obligatorii la profilul ales, iar miercuri va fi proba la alegerea profilului și a specializării, iar joi va fi proba la limba maternă pentru cei care au această variantă.