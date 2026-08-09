Reacţia unor filipineze când au ajuns pe "litoralul" din vestul ţării. Atmosferă ca-n Ibiza lângă Arad

Cine spune că pentru o vacanță ca-n Spania trebuie să treci granița? În vestul țării, un lac s-a transformat într-un mic colț de Ibiza, cu nisip fin, palmieri, cluburi și muzică de petrecere. Iar plaja se întinde pe 11 mii de metri pătrați și are tot ce trebuie pentru o zi de răsfăț: baldachine, șezlonguri și umbreluțe.

Plaja Ghioroc are 11 mii de metri pătrați și oferă turiștilor baldachine, șezlonguri și umbreluțe. Mai există un camping, terase, discoteci și o parcare cu aproximativ 1.000 de locuri. În fiecare weekend, distracția e ca-n stațiunile exotice: spuma party, muzică de club și voie bună până târziu.

"Am ajuns să ne facem și noi un bronz frumos, că mai e un pic și plecăm și noi în concediu mai mare. Venim de mai mulți ani aici", a spus un vizitator.

Prietenii au dat pontul, iar ei au venit să-l verifice. Cu gașca după ei, au ales "marea" de la Ghioroc pentru o zi de vacanță.

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"Plaja, ambientul, atmosfera. Chiar mi-a dat un vibe foarte bun", a spus un vizitator.

"Am fost și la mare, dar acum am vrut să venim să vedem cum este aici", a completat soţia sa.

Alte fete n-au stat pe gânduri și le-au urmat exemplul.

"E prima dată când vin aici. E un loc drăguț, nisipul, lacul. Se simte ca la mare, avem palmieri, tot ce trebuie", a spus o tânără.

Vizitatoare: Noi suntem din Filipine. Este foarte drăguț.

Reporter: De unde ai aflat de locul acesta?

Vizitatoare: De la prietenii mei, stau în apropiere.

Iar pentru un plus de răsfăț, găsim și masaj la umbra palmierilor, ca într-o vacanță exotică, doar că mai aproape de casă.

"Fac masaj de relaxare, terapeutic, limfă. Am palmieri, terase cu mâncare, apă, nisip", a spus o maseuză.

Doar anul trecut, peste 100.000 de oameni au sosit aici. Unii vin din județele vecine, alții bat sute de kilometri pentru câteva ore de plajă.

"Nisipul e foarte aproape, nu trebuie să te mai duci până la mare, așa ajungi mult mai repede. Din Arad, 20 de minute, din Timișoara, o oră. Noi suntem obișnuiți la țară cu prune, nuci. Și atunci când vezi palmieri, normal că ai o surpriză", a precizat Nicolae Hedean, viceprimar.

Nici cei mici nu se plictisesc: au un loc de joacă gonflabil, chiar pe apă. Un șezlong costă 30 de lei, la fel și o oră cu hidrobicicleta, iar pentru cei care vor și puțină mișcare, lacul e numai bun pentru stand-up paddle.