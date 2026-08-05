Dacă vă simţiti mai furioşi zilele acestea, dacă dormiţi mai puţin şi aveţi tot mai puţină răbdare, nu intraţi în panică şi... ideal, încercaţi să nu alimentaţi conflictele. Specialiștii spun că temperaturile extreme influențează modul în care funcționează creierul, afectează calitatea somnului și reduc capacitatea de autocontrol. Rezultatul? Mai multă iritabilitate, dificultăți de concentrare și, în multe cazuri, conflicte mai dese în cuplu sau în familie. Relaţiile profesionale, dar şi cu cele mai apropiate persoane sunt puse la încercare în zilele toride de vară.

"Căldura e copleşitoare". "Oboseală, moleşeală, stare de leşin". "Ești grăbit, nervos, nu mai ai răbdare", au spus oamenii.

Oameni diferiți, stiluri de viaţă diferite, dar aceeași provocare: canicula. Temperaturile extreme ne afectează pe toți, indiferent de vârstă sau stil de viață. Căldura nu ridică doar mercurul din termometre, ci şi nivelul de stres.

La fel cum gheața se topește în câteva minute la temperaturile acestea și răbdarea noastră poate deveni mai fragilă. Nu pentru că ne schimbăm personalitatea, ci pentru că organismul este deja suprasolicitat de caniculă.

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"Canicula nu oboseşte doar corpul, ci şi crieierul, air impactul este şi fizic şi pihologic. Creierul rămâne cu mult mai putină energie pentru functionarea optimă a acestuia. Apare un disconfort emotional care poate sa produca irtitabilitate, stres, neliniste, momente de anxietate, comportamente pe care nu le recunoastem in mod normal", a afirmat Dr. Ovidiu Tudor, neurolog.

"Remarc la oamenii din jur. E inconfortabil, eşti transpirat. Mixul cel mai rău e când iţi e cald şi în trafic", a spus o persoană.

"Este un factor perceput de organismul nostru ca şi cum este un factor de ameninţare. Sunt şanse mari de incidente în trafic, iau decizii greşite, apare ceaţa mentală, fac lucruri nesăbuite", a spus Smaranda Cernescu, psiholog.

Relațiile cu cei din jur, puse la încercare în zilele toride

Gina are 41 de ani şi este infirmieră la un centru de îngrijire pentru bătrâni. În meseria ei, răbdarea este esențială. Totuși, recunoaște că în zilele toride chiar și ea simte că îi este mai greu să-și controleze emoţiile. Iar acest lucru îi afectează inclusiv relaţiile cu cei din jur.

Gina: Sesizează şi familia şi domeniul în care lucrez că sunt mai nervoasă din cauza căldurii. Foarte obosită mă trezesc, ziua sunt foarte obosită, nu mai am nici poftă de viaţă. Nici apă nu pot să beau.

Reporter: Ce zice partenereul?

Gina: Să fiu mai calmă, dar nu pot, e căldura asta, nu o suport.

După o zi în care organismul nostru este la turaţie maximă ca să facă faţă disconfortului termic, vine noapte, când ar trebui să se refacă. Însă, din cauza căldurii, chiar şi odihna devine o misiune dificilă.

"Nu mai faci faţă cu aerul, te îmbolnăveşti că batze aerul în spate, deschidem geamul..intră ţânţarii", a spus o doamnă.

"Noaptea este perioada in care crierul îşi face revizia tehnică. În casă, ar trebui să facem cumva să reducem temperatura din mediul ambiant, daca depsasete 25-26 de grade avem impactul asupra somnului. Noi dormim bine intre 16 si 19 grade", a afirmat Dr. Ovidiu Tudor.

Hidratarea, esențială în perioadele cu temperaturi extreme

La fel de important este să ajutăm organismul și din interior. Hidratarea constantă este esențială, specialiștii recomandă aproximativ un pahar cu apă pe oră, alături de un consum crescut de fructe și legume. În zilele caniculare, alcoolul este de evitat, pentru că poate favoriza deshidratarea şi, prin urmare, şi stările emoţionale negative. Ca să nu transformăm fiecare zi toridă într-o confruntare pe toate fronturile cu cei din jur, specialiștii recomandă să fim atenți la propriile reacții şi să lăsăm să treacă momentul de maximă tensiune.

"Putem anunța, eu sunt o persana mai sensibila la disconfortul termic. De identificat acel moment, de băut un pahar de apă, de mers la baie, de ridicat, de făcut o plimbare", a spus Smaranda Cernescu.

"Doi oameni irascibili nu este o formulă fericită. Cred că vrei să stai la distanţă şi fizic şi emoţional". "Este o presiune foarte mare. Poate ar trebui să ne luăm concedii mai lungi în perioada verii şi ar trebui să avem puţin grijă de noi", au spus oamenii.

Căldura extremă este și mai periculoasă pentru cei care au deja probleme de sănătate. Afecțiunile cardiovasculare, respiratorii sau bolile cronice pot fi agravate de temperaturile ridicate.