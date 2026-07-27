Incendii istorice în Europa: flăcările ameninţă oraşe unde trăiesc mii de români: Castellon în Spania şi Bordeaux în Franţa. 450.000 de oameni au fost evacuaţi, unii pe şosele, alţii pe mare. Printre cei care au fugit din calea flăcărilor se numără şi mulţi români, care au povestit pentru Observator cum au scăpat din infern. În acest timp, mii de pompieri, unii tot români, sunt în misiuni riscante pentru a opri incendiile care sunt atât de mari încât şi-au format propria climă.

Sunt imaginile apocaliptice care vin din Castellon, o regiune în care locuiesc zeci de mii de români. Până acum, 16.000 de oameni au fost nevoiţi să îşi abandoneze casele. Cei mai mulţi au avut timp doar să si salveze câine sau pisica şi să si câteva haine înainte de a fi evacuaţi. Alte două focare majore, unul în regiunea Avila şi unul în apropiere de Madrid, fac din acest an cel mai greu din istoria ţării. Oamenii privesc neputincioşi cum flăcările distrug tot în calea lor.

Pompierii nu pot face nimic în faţa acestor focuri atât de violente

Localnicii luptă cu flăcările pe cont propriu. Portugalia, Grecia, Italia şi Turcia au trimis avioane pentru stingerea incendiilor. Localnicii evacuaţi au fost cazati în săli de sport. Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, le-a făcut o vizită surpriză ca să îi încurajeze. "Era de datoria mea să fiu aici, să încerc să încurajez oamenii, să-i fac să simtă că sunt alături de ei în aceste momente de durere", a declart Luis de la Fuente, selecţionerul Spaniei. Lucrurile sunt pe cale să se înrăutăţească, a avertizat premierul Pedro Sanchez, care a vizitat zona. "Ne aşteaptă ore dificile, o perioadă complexă. Temperaturile vor creşte. Meteorologii vor anunţa un nou val de căldură, în orele următoare", a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

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Stare de aleră este si in franta. focul se apropie periculos de oraşul Bordeaux, a ajuns la 13 kilometri. Locuitorii au fost sfătuiţi să poarte măşti de protecţie. Văzut din aer, dezastrul din regiunea Gironde, arată ca o mare de foc. Este cel mai mare incendiu din ultimele opt decenii şi a mistuit deja 40.000 de hectare de vegetaţie, de patru ori suprafaţa Parisului. 220.000 de oameni au fost evacuaţi. Printre ei şi Bianca, o româncă care a fugit la limită, înainte ca localitatea ei săî devină o capcană de foc. "Focul a avansat cu o viteză siderantă. Între 500 şi 1.000 de hectare pe oră. Vineri după-amiază eram terorizată, nu puteam nici să vorbesc, mă gândeam că până seara casa noastră o să fie scrum. Sunt foarte multe noxe, e un nor cenuşiu, înecăcios, practic fumul se simte până în Alsacia, la graniţa cu Germania", a declarat Bianca Biangini, româncă stabilită în Franţa.

Iar pompierii nu pot face nimic în faţa acestor focuri atât de violente încât îşi creează propria climă. Incendiile de vegetație de mare intensitate își pot genera propriile sisteme meteorologice. Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene sunt norii de foc. Ei apar atunci când cantităţile uriaşe de energie şi căldură, care se ridică o dată cu o coloana de fum, întâlnesc un front de aer rece, iar umezeala se condensează și formează un nor. Astfel de nori pot genera vânturi care fac ca incendiile de la sol să se răspândească și mai rapid și, uneori, își produc propriile fulgere, care la rândul lor pot declanșa alte incendii. "Nu a mai trăit nimeni aşa ceva", a declarat Bianca Biangini, româncă stabilită în Franţa.

Focul lasă în urmă un peisaj dezolant. Comuna Le Porge, care acum o săptămână era un loc idilic de vacanţă căutat de mii de turişti a devenit un oraş fantomă - doua din zece case sunt facute scrum. Presedintele Emmanuel Macron a convocat o şedinţă de urgenţă la Elysee. Focul nu va putea fi stins decât în câteva săptămâni sau chiar luni, recunosc autorităţile franceze. În Italia, şapte sute de turişti au fost evacuaţi după ce o pădure de pini a luat foc în apropierea plajelor din regiunea Apulia. Mulţi dintre ei au fost salvaţi pe mare de Paza de Coastă.