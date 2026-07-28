Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta severă.

Apa fluviului este folosită pentru răcirea instalațiilor centralei, iar scăderea debitului a determinat aplicarea procedurilor de siguranță. Este pentru a doua oară în istoria de aproape 30 de ani a Centralei Nucleare de la Cernavodă când un reactor este oprit din cauza nivelului redus al Dunării. Precedentul caz a avut loc în vara anului 2003, pe 23 august, când Unitatea 1 a fost oprită timp de aproximativ o lună.

Nuclearelectrica a anunțat, luni seara, într-o informare transmisă acționarilor la Bursa de Valori București, că Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie.

Potrivit oficialilor, consumatori casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preț stabilit pentru tot anul.

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Având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unității 1, începând de astăzi, ora 11:00. Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an.