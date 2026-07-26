O vacanță la mare s-a transformat într-o luptă pentru viață. O tânără de 18 ani, aflată în stare critică după ce s-a îmbolnăvit la un festival, a fost transferată de la Craiova la Bucureşti, conectată la un aparat ECMO, un sistem care preia funcțiile inimii și plămânilor până la vindecarea acestora. E o premieră în România. Pacienta a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca cu un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne.

Tânăra a plecat pe litoral cu un grup de prieteni, fără să știe că unul dintre ei avea meningită. Când s-a întors la Craiova, a ajuns direct la Spitalul de Boli Infecțioase, cu tuse și dureri de cap.

"Era contact cu un apropiat care avea meningită cu enterovirus, pacienta venea de la un festival de la mare, unde probabil că au fost mai mulţi contacţi. A fost infirmată meningita", explică Dragoş Nicolosu, director medical la spitalul de boli infecţioase, Craiova.

Au apărut însă alte complicaţii, cardiace şi respiratorii.

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Starea fetei s-a agravat rapid și a ajuns în Terapie Intensivă. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase au luat în calcul transferul către Spitalul Județean, însă starea critică în care se afla ridica o problemă: exista riscul ca adolescenta să nu reziste transportului.

Chiar şi aşa, transferul era singura ei şansă. Aici, însă, au apărut alte probleme.

"Ne-am aflat în imposibilitatea de a face acest tratament, mă refer la ECMO. Acest dispozitiv era montat la alt pacient, tânăr de 40 de ani cu infarct, am luat legatura cu Bucureştiul", explică Ovidiu Drăcea, Director medical Spitalul de Urgență Craiova.

Trei medici de la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, specializați în medicină de urgență, terapie intensivă și chirurgie cardiovasculară, au plecat de urgenţă la Craiova. Acolo, au evaluat pacienta, au inițiat terapia ECMO, au stabilizat-o și au pregătit-o pentru transport.

"Suferă de bronhopneumonie pentru substituţia funcției respiratorii. Pentru a putea să asistăm pacientul, din punct de vedere al circulației sau respirației, trebuie ca sângele să fie drenat și introdus în pacient. Este un aparat care are posibilitatea de a susține circulaţia sângelui la pacienții cât și oxigenarea lui, poate substitui funcția inimii și a plămânilor pe termen lung", explică Horaţiu Moldovan, șeful secției de chirurgie cardiovasculară de la spitalul clinic de urgență București Floreasca.

Adolescenta a fost transportată la București cu un elicopter Black Hawk

"A fost o misiune cu un grad de complexitate ridicat din punct de vedere medical. O misiune de alertă fiind și pe weekend am fost chemați de acasă", spune Mihai Ciocan, pilot Black Hawk.

Tânăra a ajuns duminică dimineață, în jurul orei 6:00, la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Pe durata zborului, a fost atent monitorizată de către o echipă medicală complexă, care a verificat şi funcționarea sistemului ECMO. Starea pacientei este stabilă în acest moment, însă rămâne în continuare gravă. Ea este conectată şi acum la aparatele care o ţin în viaţă.

E neclar deocamdată de ce tânăra a ajuns într-o stare atât de gravă, atât de rapid. Medicii ne explică însă cum pot fi contractate enterovirusurile.

"Ele se pot transmite interuman prin cale fecal-orală, prin lipsa igienizării mâinilor şi pe cale respiratorie prin picături, când tuşim sau strănutăm. De aceea apar cel mai adesea în colectivităţi, şcoli, tabere sau spaţii aglomerate. Dacă apare febră mare cu durere puternică sau tusea cu dificultate la respiraţie, pacientul ar trebui să se prezinte la medic", explică Gabriel Nistor, medic infectionist.

În România există 10 spitale incluse în rețeaua națională pentru tratamentul pacienților critici prin ECMO. Recent, Ministerul Sănătății a aprobat includerea a încă șase unități medicale în Programul Național "Acțiuni Prioritare – ECMO".