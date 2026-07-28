Fraţii Tate rămân în arest în SUA încă 2 săptămâni. Când se decide dacă vor fi eliberaţi sau extrădaţi în UK

Andrew şi Tristan Tate rămân în spatele gratiilor, în Statele Unite, cel puţin încă două săptămâni. Cei doi au contestat extrădarea lor în Regatul Unit, unde sunt acuzați de viol și trafic sexual.

Marea Britanie are termen până la jumătatea lunii septembrie să prezinte Departamentului de Stat american toate probele pentru susţinerea extrădării. Andrew şi Tristan Tate sunt urmăriţi de procurorii din trei ţări. În Marea Britanie sunt acuzaţi de 59 de infracţiuni dintre cele mai grave, de la viol, la pornografie extremă cu minori.

La DIICOT, în Bucureşti, anchetatorii au împotriva lor două dosare cu mii de pagini şi acuzaţii similare. De anul trecut, controversaţii milionari sunt vizaţi de o investigaţie şi în statul american Florida. Următoarea audiere a controversaţilor influenceri a fost stabilită pentru 13 august, când judecătorii vor decide dacă cei doi vor fi sau nu eliberaţi.

Frații nu au fost prezenți luni în instanță și nici nu erau obligați să participe. Ei se află în închisoare de la scurta lor apariție în fața instanței, care a avut loc la două zile după arestarea lor din 18 iulie.

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Frații Tate au devenit unele dintre cele mai controversate personalități de pe internet. Noile acuzații reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie lungă de probleme juridice internaționale care îi implică în Statele Unite, Regatul Unit și România. Cei doi au negat în repetate rânduri că ar fi comis vreo faptă ilegală.

Avocații fraților au declarat luni că doresc ca guvernul american să le ofere documentele trimise de autoritățile britanice pentru obținerea mandatelor de arestare.

Ce spun avocaţii fraţilor Tate

"Nu au nimic în afară de acuzații", a declarat avocatul Joseph McBride după audiere. "În acest moment, este doar cuvântul lor împotriva cuvântului nostru".

Regatul Unit are termen până la jumătatea lunii septembrie să trimită toate documentele către Departamentul de Stat al SUA, a declarat în instanță procurorul federal Alejandra López.

Frații au susținut de mult timp că declarațiile lor au fost scoase din context, sau că au fost făcute în glumă.

Jackie Perczek, o altă avocată a acestora, a declarat că frații Tate au demonstrat că nu există riscul să fugă, deoarece s-au întors în România în fiecare lună după ce au fost acuzați aici că ar fi atras femei pentru a le exploata sexual.

"Timp de trei ani nu au fugit", a spus ea. "Au călătorit în întreaga lume și, în fiecare lună, s-au întors în România".