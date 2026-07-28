Video Interlopul Gradu Cîrpaci, predat Germaniei. Ar fi sechestrat un bărbat pentru a-i lua un rinichi
Autoritățile române l-au predat Germaniei pe Gradu Cîrpaci, interlopul acuzat de trafic de persoane și transplant ilegal de organe.
Decizia vine după acțiunea din luna martie a acestui an, când polițiștii germani, împreună cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat percheziții la vila familiei sale.
Liderul clanului și soția acestuia sunt acuzați că ar fi constrâns un bărbat să îi doneze un rinichi, promițându-i 15 mii de euro și un apartament. Au recurs însă și la amenințări, precum și la sechestrarea victimei. Dacă va fi găsit vinovat, Cîrpaci riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.
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