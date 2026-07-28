Europa se pregătește pentru un nou episod de caniculă extremă, al patrulea din această vară. Meteorologii avertizează că, odată cu sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, un "dom de căldură" de proporții va aduce temperaturi de peste 40 de grade Celsius în numeroase țări, iar în unele regiuni valorile ar putea ajunge chiar la 45 de grade.

Un nou val de caniculă lovește Europa. Temperaturile ar putea depăși 45 de grade la început de august - Sursa: Severe-Weather

Potrivit prognozelor meteorologice, masa de aer foarte cald provenită din nordul Africii va fi blocată deasupra Europei de Vest și Centrale de un sistem persistent de înaltă presiune, fenomen cunoscut sub numele de "heat dome" sau "dom de căldură", relatează Severe-Weather.

Temperaturi record în vestul și centrul Europei

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Peninsula Iberică și Franța, unde mercurul din termometre va depăși cu ușurință pragul de 40 de grade Celsius, iar local ar putea atinge chiar 45 de grade.

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Pe măsură ce sistemul atmosferic se va deplasa spre est, valul de căldură va cuprinde Germania, țările Benelux, Italia, Ungaria și o mare parte a Balcanilor, unde sunt prognozate, de asemenea, temperaturi de peste 40 de grade.

Meteorologii avertizează că anomaliile termice prognozate sunt excepționale și se apropie de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată pentru această perioadă.

Pe lângă temperaturile extreme din timpul zilei, specialiștii atrag atenția asupra nopților tropicale, când minimele nu vor coborî sub 24-28 de grade Celsius în multe regiuni. Lipsa răcorii pe timpul nopții poate amplifica efectele caniculei asupra organismului și crește riscul problemelor de sănătate, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Totodată, aerul foarte uscat va favoriza izbucnirea incendiilor de vegetație. Sudul Franței și Spania se confruntă deja cu un risc extrem de incendii, iar aceste condiții sunt așteptate să se extindă și în centrul Europei în următoarele zile.

Ce este un "dom de căldură"

Fenomenul apare atunci când un sistem puternic de înaltă presiune rămâne blocat deasupra unei regiuni pentru mai multe zile sau chiar săptămâni.

Acesta funcționează asemenea unui capac care împiedică aerul fierbinte să se disperseze, favorizând acumularea căldurii la nivelul solului. În același timp, aerul coboară din atmosferă și se comprimă, încălzindu-se și mai mult.

Meteorologii explică faptul că actualul episod este alimentat de un curent foarte cald și uscat din deșertul Sahara, care transportă mase de aer fierbinte spre centrul și vestul Europei.

Canicula va continua și la începutul lunii august

Modelele meteorologice indică faptul că acest val de căldură nu va fi unul de scurtă durată. Temperaturile de 35 - 40 de grade Celsius, iar pe alocuri chiar peste 40 de grade, ar putea persista mai multe zile consecutive, agravând seceta și sporind stresul termic asupra populației și agriculturii.

Specialiștii avertizează că persoanele în vârstă, copiii, bolnavii cronici și cei care lucrează în aer liber sunt cei mai expuși riscurilor asociate temperaturilor extreme și recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și limitarea activităților fizice în orele de vârf.