În goana după buze perfecte, tot mai multe femei aleg să își injecteze singure acid hialuronic, acasă, urmând tutoriale găsite pe rețelele sociale. Procedurile făcute fără pregătire medicală pot avea însă consecințe grave, de la necroză până la deformări permanente. Într-un interviu acordat Observator 16, medicul specialist în chirurgie plastică Sandra Iordache explică de ce aceste intervenții sunt extrem de periculoase, care sunt primele semne de alarmă și cât de puțin timp au pacientele pentru a ajunge la medic atunci când apar complicații.

Prezentator: Ce probleme grave de sănătate ar putea să apară și pe care poate nici nu le mai putem repara?

Sandra Iordache: Din păcate, injectarea acasă a diferitelor substanțe a devenit un fenomen. Acum sunt cunoscute aceste cazuri pentru că se publică pe rețelele sociale, iar doamnele care apelează la injectarea acasă se sperie atunci când fac greșeli și cer sfatul comunității, dar nu se prezintă la medic. Am avut asemenea cazuri care s-au prezentat fie la camera de gardă, fie în cabinet. S-au mutilat efectiv pentru că au crezut că pot să sară peste cabinetul medical și pot face aceste proceduri acasă.

Prezentator: Pare ușor la prima vedere. Ce poate fi atât de greu?

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Sandra Iordache: Ce poate fi atât de greu? O mică înțepătură, un pic de substanț. Nu se poate întâmpla nimic. Însă, în spatele acestor tratamente făcute de specialiști se află mulți ani de studiu și practică.

Prezentator: Care ar fi primele semne că avem o problemă?

Sandra Iordache: Dacă vorbim despre injectarea de acid hialuronic la nivelul buzelor sau al altor zone, primul moment în care trebuie să ridicăm sprânceana și să spunem "Ups, avem o problemă!" este atunci când apare albirea acelei zone. Asta înseamnă clar că țesutul respectiv nu mai este vascularizat, ceea ce indică faptul că substanța a ajuns într-un vas de sânge care irigă acel țesut. Practic, s-a creat un blocaj:acronometru din acel moment. Cu prima ocazie trebuie să ne prezentăm la medic. Chiar și câteva minute sau ore pot însemna deja îl poate neutraliza. Acel "dop" de acid care blochează vasul poate fi dizolvat. vasul este ocluzionat și sângele nu mai circulă. Consecința poate fi, în următoarele minute sau ore, moartea acelui țesut. Alte semne sunt durerea sau învinețirea zonei. Iar zona de albire nu apare doar pe buză, ci începe să se extindă treptat.

Prezentator: Cât timp avem din acel moment să mergem la medic? Și există riscul să rămânem cu un defect al buzelor pe viață sau să fie nevoie de o intervenție chirurgicală mai amplă?

Sandra Iordache: Pot spune că suntem într-o cursă contracronometru din acel moment. Cu prima ocazie trebuie să ne prezentăm la medic. Chiar și câteva minute sau ore pot însemna deja prea mult. Avem norocul că, în cazul acidului hialuronic, există o substanță care îl poate neutraliza. Acel "dop" de acid care blochează vasul poate fi dizolvat. Însă, din nou, acest lucru nu se poate face acasă. În cazul toxinei botulinice nu avem un antidot propriu-zis. Pentru că o injectăm în etajul superior al feței, unul dintre riscuri este căderea pleoapei, iar pacientul poate rămâne cu un ochi întredeschis. Există anumite picături care pot ameliora efectul toxinei botulinice, însă, cabinetele acreditate și medicii care folosesc aceste produse le achiziționează doar de la distribuitoribim despre milimet realist, lucrurile sunt normale. Dacă vorbim despre toxina botulinică, putem face un tratament și îiități foarte mari de acid hialuronic injectate. Așa ceva nu se poate realiza nu imediat, ci în decurs de câteva zile sau chiar săptămâni.

Prezentator: Cu 200 de lei găsim aceste substanțe pe piață. De unde? Cum ajung să fie comercializate atât de ușor?

Sandra Iordache: Sincer, nu știu. Știu doar că există anumite site-uri care comercializează aceste substanțe. În mod normal, cabinetele acreditate și medicii care folosesc aceste produse le achiziționează doar de la distribuitori autorizați și, bineînțeles, la alte prețuri. Aceste substanțe trebuie depozitate la o anumită temperatură, iar toxina botulinică trebuie păstrată la rece și nu trebuie agitată.

Prezentator: Până la urmă vorbim despre milimetri. Dacă greșești undeva la nivelul feței, poți schimba complet fizionomia. Este un risc pe care cu toții trebuie să îl înțelegem.

Putem schimba fizionomia, putem distruge țesuturi, putem provoca o mulțime de lucruri neplăcute.

Prezentator: La dumneavoastră ajung foarte multe tinere cu fotografii și spun: "Eu vreau să fiu așa." Refuzați adesea pacientele care își doresc anumite modificări ce nu li se potrivesc?

Sandra Iordache: Dacă vin cu o fotografie și ceea ce își doresc este realist, lucrurile sunt normale. Dacă vorbim despre toxina botulinică, putem face un tratament și îi pot explica pacientei ce se poate obține în cazul ei. Însă, dacă vorbim despre acid hialuronic, de multe ori fotografiile prezentate nu sunt realiste. În acele imagini sunt persoane care au cantități foarte mari de acid hialuronic injectate. Așa ceva nu se poate realiza într-o singură ședință și nici nu recomand un astfel de rezultat.