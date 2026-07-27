După 10 ani, Sănătatea intră din nou în grevă generală. De mâine dimineaţă vor fi asigurate doar urgenţele şi o treime din activitatea secţiilor. Principalele nemulţumiri sunt legate de noul proiect al legii salarizării. Liderii Sanitas au fost astăzi la Cotroceni, alături de ministrul Muncii şi ministrul Sănătăţii.

Liderii Sanitas au ieşit de la negocieri uşor sceptici că au încredere în promisiunile făcute de ministrul Sănătăţii. Aceştia au cerut introducerea sporului pentru gărzile de urgenţă, dar şi plata în funcţie de performanţă. Au primit promisiunea că cererile lor vor fi rezolvate, dar nu e nimic semnat.

Ministrul Sănătăţii e optimist că pânâ mâine dimineaţă sindicaliştii vor renunţa la grevă

Prin urmare, au anunţat că nu vor opri greva de mâine. Va fi asigurată doar o treime din activitatea secţiilor din spitale şi, evident, urgenţele. Aşadar, pacienţii se pot trezi mâine dimineaţă cu operaţii amânate sau cu investigaţii şi consultaţii care ar putea fi amânate.

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De cealaltă parte, ministrul Sănătăţii spune că este optimist că pânâ mâine dimineaţă sindicaliştii vor renunţa la grevă, mai ales că le-au fost ascultate dorinţele. Cu puţin înainte de începerea negocierilor, ministrul Sănătăţii a înaintat un nou memorandum pentru deblocarea a peste 7.800 de posturi şi are speranţa că aceasta vor fi deblocate, dar în funcţie de gradul de ocupare a paturilor din spitale.