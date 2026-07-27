Vara vine la pachet cu soare, distracţie și un necaz cu nume acrobatic: fractura de trambulină. Sună amuzant, dar durerea e cât se poate de reală. Medicii o descriu ca pe o tasare a tibiei. Se întâmplă atunci când un copil mic sare pe trambulină alături de unul mai voinic, iar oasele fragile cedează sub greutate. Medicii se confruntă zilnic cu sute de astfel de traumatisme. De la simple zgârieturi, la entorse și fracturi serioase.

Nelipsite din parcuri, ba chiar şi din curtea casei, trambulinele sunt vedete printre copii. Numai că, sub toată distracția, se ascunde un pericol pe care puțini părinți îl bănuiesc: folosite greșit, pot face mult mai mult rău decât bine.

"Am lăsat-o singură, așa cum a putut ea să se dea, nu tare, nu obligată, nu forțată, doar atâta cât i-a plăcut, cât de tare a putut ea să se dea și atât", a mărturisit o mamă.

Reporter: Până în șase ani copiii nu ar trebui să se dea pe trambuline.

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Mamă: Eu uite, nu știam. Atunci e foarte bine, nu știm. Că asta e recomandarea medicilor, da, mi se pare pertinentă. Cel puțin pentru piciorușe, pentru articulații.

Loredana a amânat cât a putut clipa în care băiețelul ei a urcat prima oară pe trambulină.

"Nu l-am lăsat. Știam că nu este bine pentru dezvoltare. Și organismul, oasele. Am evitat până când a crescut el un pic mai măricel și n-am mai putut controla", a mărturisit Loredana.

Pentru cei mici, cu oase încă fragile, specialiștii au câteva reguli care nu sunt de negociat.

Interzis copiilor cu vârsta mai mică de șase ani, un singur copil pe trambulină în același timp și sunt interzise săriturile peste cap. Sunt cele trei reguli importante de siguranță în cazul utilizării acestor dispozitive.

Când regulile sunt ignorate, apar necazurile. medicii i-au dat şi nume: "fractura de trambulină".

"Este o fractură care foarte ușor poate fi diagnosticată greșit, ca o entorsă, de exemplu, pentru că de regulă fractura asta apare lângă articulație și este o fractură care, din păcate, de multe ori se mai asociază și cu alte leziuni. O fractură în cartilajul de creștere, o leziune intraarticulară", a spus Gabi Sterian, ortoped pediatric.

Cei mai mulți copii accidentați au între 10 și 12 ani, în timp ce adolescenții de 14-15 ani ajung cu cele mai grave traumatisme.

"Avem și multe leziuni articulare și în special întorse cu leziuni de ligamente, fie că vorbim la nivelul gleznei, genunchiului, umărului, bazinului și așa mai departe. sau fracturi care de cele mai multe ori necesită tratament chirurgical", a completat Gabi Sterian.

La urgențele de pediatrie din București sunt zile în care ajung și 20 de copii cu traumatisme sau fracturi provocate de trambuline.