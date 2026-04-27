Mai mult de jumătate dintre copiii din România nu sunt vaccinați împotriva rujeolei. Ne confruntăm cu cea mai gravă criză de imunizare din ultimele decenii. Părinții încă mai cred în teorii conspiraționiste și mituri. Iar dezinformarea are urmări grave. Doar în ultimii doi ani, 30 de copii au murit cu zile de pojar. Asta deși, din anii '70, boala poate fi evitată printr-un simplu vaccin. Acum, un nou studiu clinic dă fiori. Rujeola în copilărie și lipsa vaccinării duc spre o complicație mortală, ani mai târziu.

Această mamă a venit cu cei doi băieți la vaccinare. Au șase și șapte ani. Au întârziat cu a doua doză de vaccin ROR, care trebuia administrată la vârsta de cinci ani.

"Am fost plecați în afară... Puteam să le fac acolo, dar n-am vrut să fac acolo... ne era frică" spun părinții.

Explicațiile părinților sunt împărțite între frică, amânare și neîncredere.

Părinte: Are șapte ani copilul meu.

Reporter: Care este motivul pentru care n-ai venit să-l vaccinezi la 5 ani?

Părinte: Tot așa, eram plecată, nu eram acasă și de asta am întârziat.

"Nu știu ce să mai cred de vaccinurile din ziua de azi, cele de pe vremuri erau foarte bune, dar astea din ziua de azi, sincer, nu mai am așa încredere" spune un alt părinte.

România are cea mai scăzută rată de vaccinare a copiilor

Avem cea mai scăzută rată de vaccinare a copiilor de pe continent.

"Eu cred că fermitatea și chiar obligativitatea ar fi soluțiile. […] Din păcate avem și colegi care sunt antivacciniști... termenul de medic antivaccinist pentru mine nu există" a spus medicul infecționist Adrian Marinescu.

"Ceva să nu le mai ofere indemnizațiile, acolo îi roade, acolo, la indemnizații. […] Au în cap că vaccinul nu e bun, mai ales ROR-ul și din cauza asta nu vor să-l facă... S-au poticnit și la celelalte vaccinări, adică fac două și după aia nu mai fac" a spus medicul de familie Iuliana Nedelcu.

În teren, lupta se duce altfel: din ușă în ușă. La Bolintin Vale, echipele Crucii Roșii și ale Ministerului Sănătății încearcă să recupereze vaccinarea ROR pentru zeci de copii.

"Am început pregătirea cu trei săptămâni în urmă... De trei săptămâni, în jur de 70 de familii au fost vizitate de noi... Foarte mulți ne-au promis, ne-au zis da, vom veni... unii au zis să nu uite, să ne gândim, să ne interesăm" a spus Marian Măcelaru, de la Crucea Roșie Giurgiu.

Complicaţia rară pe care o pot face cei care au avut rujeolă

Ce știu prea puțini părinți este că în spatele fiecărui caz de rujeolă făcută în copilărie și al unui vaccin care nu a fost făcut la timp se poate ascunde, ani mai târziu, o complicație rară, dar mortală.

"E o encefalită, un înveliș din creier care începe să fie iritat, inflamat și bolnav și apoi, încetul cu încetul, copilul ăla nu mai respiră, toți au ajuns la protezare respiratorie, și apoi la moarte o parte dintre ei. 05.29 Toți au fost peste 6 ani și, din păcate, am și pierdut trei dintre ei" a explicat managerul Spitalului de Copii "Louis Țurcanu" din Timișoara, Mihai Gafencu.

În secțiile ATI ale Spitalului de Copii Louis Țurcanu din Timișoara, medicii văd tot mai des astfel de cazuri cumplite. Iar toți pacienții erau nevaccinați ROR și au făcut boala în copilărie. Sunt 7 cazuri de panencefalită în ultimii 4 ani.

"O să avem sute și sute de paralizii de acest gen" a mai spus Mihai Gafencu.

În ultimii doi ani, România a înregistrat peste 35.000 de cazuri de rujeolă. Pe 30 de copii, boala i-a ucis. Vaccinul ROR este gratuit și se face în două doze, la un an și la cinci ani.

