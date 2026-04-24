A crezut că trăiește o poveste de dragoste ca-n filme, dar a rămas fără 13 mii de euro şi cu inima frântă. Vorbim despre un bărbat de 50 de ani din judeţul Vâlcea, care a început o idilă online cu o "domnişoară" pe care nu a întâlnit-o niciodată. Cu toate astea era convins că şi-a găsit iubirea vieţii, ba chiar că urmează şi o nuntă. Prea târziu a aflat că în spatele profilului din online era, de fapt, un tânăr de 25 de ani.

Bărbatul de 50 de ani din județul Vâlcea a fost păcălit să trimită aproximativ 13.000 de euro de un alt bărbat care se folosea de profilul soției lui. Totul ar fi început în anul 2024, când victima a intrat în legătură cu acest profil fals. În timp, persoana din spatele contului i-a câștigat încrederea și l-a făcut să-i trimită mai multe sume de bani, sub diferite pretexte.

Acesta i-a promis că o să formeze o relație și că o să se căsătorească. Polițiștii au făcut percheziții în locuința suspectului, unde au găsit și ridicat mai multe bunuri importante pentru anchetă. Acesta a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii au decis plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile.

