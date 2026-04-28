A fost lansat "Telefonul Părintelui" pentru evaluarea serviciilor medicale din școlile bucureştene

Părinții elevilor din București au la dispoziție, de acum, o linie telefonică dedicată pentru a obține informații și a transmite feedback despre serviciile medicale din școli. Inițiativa, lansată de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, își propune să crească transparența și calitatea actului medical din unitățile de învățământ, oferindu-le părinților posibilitatea de a evalua direct activitatea cabinetelor școlare și de a face sugestii pentru îmbunătățire.

de Nicu Tatu

la 28.04.2026 , 11:19
A fost lansat "Telefonul Părintelui" pentru evaluarea serviciilor medicale din școlile bucureştene - captură Facebook / Lucian Judele

Părinţii elevilor din Bucureşti pot apela numărul 0773.337.373 pentru a primi informaţii şi evaluări privind reţeaua medicală şcolară, potrivit Agerpres.

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a precizat că linia telefonică "Telefonul Părintelui" este destinată celor care au întrebări legate de consultaţiile medicale din şcoli, dar şi celor care doresc să ofere sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii cabinetelor medicale. Într-o postare pe Facebook, el a subliniat că această măsură urmăreşte să crească transparenţa în actul medical.

Proiectul este iniţiat de Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. Prin codul QR sau numărul de telefon de pe pliantele aflate la intrarea în unităţile de învăţământ şi pe uşile cabinetelor, părinţii pot transmite rapid opinii privind serviciile de medicină şi stomatologie.

"Peste 1.000 de cadre medicale deservesc şcolile din Bucureşti. De astăzi, în fiecare şcoală şi grădiniţă din Bucureşti veţi găsi acest afiş. Colegii noştri de la ASSMB au pus la dispoziţie Telefonul părintelui. Acolo puteţi transmite direct feedback despre serviciile medicale sau stomatologice din unităţile de învăţământ. De asemenea, puteţi scana codul QR şi să completaţi formularul. Este foarte simplu", a spus Lucian Judele.

