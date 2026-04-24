Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image

Cel mai mare lanţ românesc de supermarketuri, după numărul de magazine, caută manageri pentru magazinele sale. Annabella, un brand vâlcean, a preluat 87 de magazine de la Profi şi Mega Image, în urma tranzacției prin care Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a cumpărat Profi, scrie Economica.net. 

de Redactia Observator

la 24.04.2026 , 11:33
Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image - Facebook

Annabella caută 16 directori de magazine pentru unități pe care le are în București, Ilfov și alte orașe unde brandul este prezent, scrie sursa citată. În București, unde retailerul operează 20 de magazine în foste spații Profi, se caută trei manageri la fel ca în Ilfov, Vâlcea și Dâmbovița. Compania mai angajează pentru câte un magazin în Cluj și Giurgiu.

"Căutăm directori de magazin care înțeleg că leadershipul înseamnă, în primul rând, să îți pese. Oameni organizați, gata să coordoneze echipe și să primească clienții cu același drag cu care își primesc oaspeții la masă", anunță compania.

Înainte de a prelua unități Profi și Mega Image, familia Mutu opera o reţea de peste 100 de magazine în patru judeţe, raportând pentru 2024 afaceri de 683,1 milioane de lei în 2024.

Compania a finalizat în urmă cu aproape patru luni  preluarea celor 87 de magazine Profi și Mega Image pe care Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image a fost nevoit să le vândă pentru a primi acordul Consiliului Cincurenței de a cumpăra Profi Rom Food, mai scrie Economica.net.

Afacerea de “200 de milioane de euro” a lui Gigi Becali: “Banii mă motivează”
Afacerea de &#8220;200 de milioane de euro&#8221; a lui Gigi Becali: &#8220;Banii mă motivează&#8221;
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Un jet polar coboară spre România și vom fi în zona de contact dintre un ciclon și un anticiclon, anunță ANM. Vremea se răcește din nou
Un jet polar coboară spre România și vom fi în zona de contact dintre un ciclon și un anticiclon, anunță ANM. Vremea se răcește din nou
Tudor Gheorghe a fost dus de urgență la spital! Artistul s-ar fi lovit la cap într-un hotel
Tudor Gheorghe a fost dus de urgență la spital! Artistul s-ar fi lovit la cap într-un hotel
