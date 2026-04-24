Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image

Cel mai mare lanţ românesc de supermarketuri, după numărul de magazine, caută manageri pentru magazinele sale. Annabella, un brand vâlcean, a preluat 87 de magazine de la Profi şi Mega Image, în urma tranzacției prin care Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a cumpărat Profi, scrie Economica.net.

Annabella caută 16 directori de magazine pentru unități pe care le are în București, Ilfov și alte orașe unde brandul este prezent, scrie sursa citată. În București, unde retailerul operează 20 de magazine în foste spații Profi, se caută trei manageri la fel ca în Ilfov, Vâlcea și Dâmbovița. Compania mai angajează pentru câte un magazin în Cluj și Giurgiu.

"Căutăm directori de magazin care înțeleg că leadershipul înseamnă, în primul rând, să îți pese. Oameni organizați, gata să coordoneze echipe și să primească clienții cu același drag cu care își primesc oaspeții la masă", anunță compania.

Înainte de a prelua unități Profi și Mega Image, familia Mutu opera o reţea de peste 100 de magazine în patru judeţe, raportând pentru 2024 afaceri de 683,1 milioane de lei în 2024.

Compania a finalizat în urmă cu aproape patru luni preluarea celor 87 de magazine Profi și Mega Image pe care Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image a fost nevoit să le vândă pentru a primi acordul Consiliului Cincurenței de a cumpăra Profi Rom Food, mai scrie Economica.net.

