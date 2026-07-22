Telefonul sună, notificările curg, iar atenția noastră sare dintr-o parte în alta. Specialiștii vorbesc despre un fenomen tot mai răspândit, "popcorn brain", un creier bombardat cu prea mulţi stimuli. Fenomenul îi afectează în special pe copii și adolescenți, dar nici adulții nu sunt ocoliți. Ne pierdem răbdarea mai uşor, nu mai putem termina o carte sau rezolva o problemă la matematică. Practic, pentru creierul nostru, viața reală începe să pară tot mai plictisitoare și greu de trăit.

"Doar dacă aud că am o notificare. Trebuie să încercăm să ne desprindem de obiceiul ăsta de a verifica telefonul fără motiv. Aveam asta înainte dar am lucrat la chestia asta. (...) Pur și simplu e bine să fii mindfull. Și eu m-am găsit în situația de a sta pe telefon de a pierde vremea pe telefon. Pierdem contactul cu realitatea, pierdem timpul", a spus Lucia, 27 ani.

Este concluzia la care a ajuns Lucia. Are 27 de ani şi spune că poate sta şi 5 ore fără să-şi verifice telefonul. Nu a fost mereu aşa. Au speriat-o însă faptul că nu mai putea duce o sarcină la bun sfârşit, agitaţia permanentă şi dificultăţile de concentrare.

Dacă simptomele îţi sunt cunoscute, suferi de "popcorn brain". Nu vorbim despre un diagnostic medical, desigur, ci despre un termen apărut în 2024 în dicţionarul Cambridge. Obişnuit să sară permanent de la un stimul la altul, creierul ajunge să se obişnuiască aşa. Iar sarcinile obișnuite par plictisitoare și greu de dus până la capăt.

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Rețelele sociale ne antrenează să căutăm stimuli rapizi

Dacă vă este mai greu să terminați o carte decât să urmăriți zeci de videoclipuri intr o oră, nu sunteți singurii. Psihologii spun ca avalanșa de conținut scurt și notificări ne antrenează creierul să caute noutate, nu răbdare.

"Creierul nostru nu mai este obișnuit să mențină atenția, focusul, adică sare de la una la alta așa cum fac floricelele într-o oală. Apare un soi de anxietate care poate fi diminuată doar prin a ști tot timpul ce se întâmplă în exterior. E o nevoie de a ieși din zona de disconfort emoțional de foarte multe ori folosirea telefonului. Deja nu mai este o decizie, este un reflex", a afirmat Cristina Ionescu, psiholog.

În medie, ne verificăm telefonul de 85 de ori pe zi, adică o dată la fiecare 15 minute. Nici măcar la film nu mai putem sta fără telefon.

"E foarte greu să concurăm cu rețelele sociale pentru că sunt construite în așa fel încât să petrecem cât mai mult timp acolo. Să vedem postarea de 2 ori, să ne uităm la comentarii, la reacții. Algoritmul știe ce-ți place după primele 30 de minute petrecute pe platformă.

Creierul doar consumă nu neapărat asimilează lucrurile pe care le vede acolo. E un consumerism care nu aduce niciun beneficiu. Important este să ne gândim pe cine urmărim, să alegem niște oameni care pun un conținut de calitate din care rămânem cu ceva", a spus Georgiana Mihăilă, expert social media.

"Ajunsesem să lucrez total aleator nu mai exista niciun program și la un moment dat am spus stop. După ora 7 seara nu mă mai uit pe telefon. Îl pun pe mute și dacă beepaie vedem dimineața", a spus o persoană.

Cum afectează ecranele creativitatea și concentrarea

Dacă pentru adulţi e o problemă, pentru adolescenţi fenomenul e un real pericol. Împiedică dezvoltarea cognitivă chiar în perioada în care creierul se maturizează.

"Dacă primește tot timpul stimulare rapidă un copil nu-și mai dezvoltă creativitatea și atenția. Au nevoie de momente să fie plictisiți. Dimineața în prima oră de la trezire e foarte important să nu luăm telefonul în mână și seara cu o oră înainte de culcare. Cititul este unul dintre cele mai imp moduri prin care putem să ne exersăm atenția focusul", a mai spus Cristina Ionescu.

Iar părinţii sunt cei care trebuie să pună limitele. Gina şi-a dat seama că este nevoie să-i limiteze fiicei de 10 ani accesul pe aplicaţii şi reţele sociale când a văzut că fetiţa îşi pierde răbdarea tot mai uşor.

"Am observat că nu are cursivitate în citit. Există o tensiune o nervozitate între noi când comunicăm și acela a fost un semnal de alarmă. Măsuri se pot lua ușor, consecvența regulilor e problema". "Anul trecut stăteam cred că 6 ore. Uneori da mi se face dor de telefon. O întreb pe mama dacă pot să ascult muzică, mă uit la seriale pe tv și mai citesc și uneori din cărți", au spus oamenii.

Cum ne putem reantrena atenția

Vestea bună este că un creier obișnuit să fie distras digital poate învăța și să încetinească. Iar acest proces începe, de cele mai multe ori, cu mici schimbări făcute în familie, zi de zi. Scrisul de mână, cititul sau activităţile recreative ne pot RE-antrena atenţia şi concentrarea.

Dacă nu sunteți si voi siguri ca va confruntati cu popcorn brain va propun un experiment. lasati telefonul deoparte și vedeti cat timp va ia pana va intoarceti la el.