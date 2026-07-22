Dacă nu aveți un loc de muncă și nici nu sunteți asigurat prin alte forme prevăzute de lege, puteți avea acces la serviciile medicale din sistemul public. Este suficient să plătiți contribuția la sănătate, iar procedura poate fi făcută oricând în cursul anului.

Românii care nu au un loc de muncă şi nu sunt asiguraţi prin salariu sau prin alte proceduri legale pot intra în sistemul public de sănătate. Procedura este extrem de simplă şi poate fi făcută în orice moment al anului prin depunerea declaraţiei unice la ANAF fie online, fie la ghişeu.

Există şi câteva categorii scutite de CASS

Aşa puteţi avea calitatea de asigurat pentru următoarele 12 luni de la depunerea actelor. În 2026, contribuţia este de 2.430 de lei calculată la 6 salarii minime brute de 4.050 de lei. Persoanele care achită pot beneficia de consultaţii gratuite la medicul de familie, tratamente, spitalizări, dar şi medicamente decontate conform legii.

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Există şi câteva categorii scutite de CASS: copii, elevi, studenţii fără venituri, persoanele cu handicap sau pensionarii care au venituri de sub 3.000 de lei.