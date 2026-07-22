O dorinţă ce părea un vis frumos anul trecut, a devenit realitate. Medicii de la Marie Curie au ecograful performant, premium, pe care îl așteptau cu nerăbdare și de care aveau atâta nevoie pentru operațiile pe cord ale micilor pacienți. Iar pe lângă asta, au primit și alte aparate şi dotări în secţia de chirurgie cardio-vasculară. Aparatura donată de Fundaţiei Mereu Aproape poate salva vieţi, dar e nevoie de mai mult. Vestea bună vine într-o criză fără precedent în sistemul sanitar. Cinci paturi au fost tăiate din secția de ATI, din lipsa personalului medical.

La Spitalul Marie Curie se operează inimi de copii zilnic. Este unul din cele două centre medicale de stat unde sunt reparate corduri bolnave, de la bebeluşi la adolescenți. Aici lucrează doctori cardiologi și chirurgi care au nevoie de suport al tehnicii medicale de secol 21.

"Lucrăm altfel, oricum standardul deja e altfel pentru că înainte ne chinuiam foarte tare, şi cu un ecograf vechi pe care să-l duci în trei locuri unde se lucrează de fapt în acelaşi timp", spune Cristina Filip, medic primar cardiologie.

Asta se întâmpla până acum.

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"Aici sunt banii dumneavoastră, ai tuturor celor care au donat pe acest proiect, şi pe care îi rog să o facă în continuare pentru că mai sunt multe lucruri de făcut", menţionează Alessandra Stoicescu preşedintele Fundaţiei Mereu Aproape.

Echipa de medici din spital s-a sudat în ultimii ani, astfel că tratează, consultă şi operează copii din toată ţara. Dar spaţiul şi investiţiile publice n-au evoluat odată cu perfecționarea echipei medicale.

"De obicei încercăm să separăm pacienţii pre operatori de post operatori, din păcate în spaţiul acesta e imposibil", spune Irina Mărgărint, șefa Secţiei de Chirurgie Cradiovasculară.

"Este impropriu", spune Alessandra.

Deocamdată nici nu se poate altfel. Secția extinsă nu are încă toate dotările pentru a fi deschisă. Și, de aceea, nici nu e de mirare că, uneori, răbdarea mamelor de copii cu bolnavi atinge limita.

"Mai puteţi? De două luni tot prin spitale. Gata, o să fie bine", vorbeşte Alessandra, cu o mamă.

În salon, situaţia e apăsătoare

"Aici e nou-născutul de la dumneavoastră care n-a avut loc", Irina Mărgărint către Cârstoveanu.

În secţia de Terapie Intensivă s-au tăiat 5 paturi. Şapte asistente şi-au dat demisia din cauza veniturilor mici din noul proiect al legii salarizării, iar posturile sunt blocate.

"Dumnezeu să aibă grijă de noi şi de ei. Am tăiat 5 paturi şi nu mai vreau să ştiu. O să moară, dar n-o să mai moară la mine", susţine Cătălin Cârstoveanu şeful Secţiei de Terapie Intensivă Nou Născuţi.

Şi la Chirurgie Cardiacă e la fel.

"Şi noi avem o asistentă pe noapte", menţionează Irina Mărgărint, şeful Secţiei de Chirurgie Cradiovasculară.

Şi o singură asistentă aleargă uneori la 8 copii, fiecare dintre ei în stare critică

"Medicii încearcă să-l facă bine pe Matei şi Slavă Domnului, tratamentul dă rezultate. În Germania aveam o asistentă la un copil sau cel mult la doi copii", spune Alessandra, alături de o mamă.

"Aici pe timpul zilei sunt două asistente de la 7 dimineaţa la 7 seara, din câte am observat, dar de câteva zile e una singură. Sunt cu nevoi speciale, sunt copii cu malformaţii la inimă", explică Nicoleta Hammerschmidt, mama unui pacient.

În timp ce toată lumea așteaptă deblocarea posturilor, echipa medicală continuă să salveze, zilnic, vieți.

"Ia uite ce inimioară roşie am. Da, iubirea mea", spune Alessandra, către un copil.

Pentru ca lista copiilor care așteaptă să fie operați să se scurteze, Fundația Mereu Aproape și partenerii ei îi ajută de doctori cu echipamente medicale. Cele oferite azi, în valoare de peste patru sute de mii de euro, erau în fruntea listei.

"Frumosul ăsta pe care-l facem împreună vine pentru că există nevoia. Dacă statul român dota totul, nu mai era nevoie să vorbim azi decât despre copiii salvaţi, explică Sandra Stoicescu", preşedintele Fundaţiei Mereu Aproape.

"În loc mamele să stea pe patul lor, să-şi aştepte copilul din Terapie Intensivă, noi trebuie să le redistribuim în spital", spune Cristina Filip, medic primar cardiologie.

O nouă secţie, complet renovată, îi aşteaptă pe micii pacienţi alături de părinţii lor, dar e nevoie să fie dotată.

"Vreau să ştiţi că nu sunteţi singuri. Şi că putem să facem ceva şi că o să încercăm să facem tot ce se poate. Există acum locul, să-l umplem astfel încât să dăm viaţă", spune Alessandra Stoicescu preşedintele Fundaţiei Mereu Aproape.

Nevoia este mare: pe secție, în blocul operator și în ATI, iar medicii enumeră toată aparatura de care e nevoie.

"Mă refer la injectomate, infuzomate, aparat de ekg, stimulatoarele temporare", spune un medic.

Peste 1500 de copii se nasc anual cu malformaţii chirurgicale şi au nevoie de operaţii urgente. Nu toţi reuşesc încă să fie salvaţi în spitalele publice, private sau în misiunile umanitare. Dar dacă ne unim forţele, se poate. Și este obligatoriu pentru că Fiecare inimă contează.