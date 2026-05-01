2 mai, Sfântul Atanasie cel Mare. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 2 mai, este prăznuit Sfântul Atanasie cel Mare, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Atanasie cel Mare este prăznuit pe 2 mai - doxologia.ro

Sfântul Atanasie cel Mare este prăznuit de Biserica Ortodoxă atât la data de 18 ianuarie, cât şi pe 2 mai - Aducerea moaştelor sale în Constantinopol. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Atanasie cel Mare a fost unul dintre cei mai de seamă episcopi ai Bisericii creştine din Alexandria, în secolul al IV-lea.

Acesta s-a născut în Alexandria, în 295 sau 296, şi a primit o temeinică educaţie clasică şi teologică. La 24 de ani a fost hirotonit diacon, de către arhiepiscopul cetăţii, Alexandru, încredinţându-i-se, totodată, şi funcţia de secretar al acestuia. În această calitate îl însoţeşte pe patriarh la Sinodul de la Niceea, în 325, unde joacă un rol decisiv în combaterea arianismului şi în condamnarea lui Arie.

Este ales episcop al Alexandriei, odată cu moartea Sfântului Alexandru - 8 iunie 328. Sfântul Atanasie a fost episcop până în 373. În tot acest timp a suferit cinci exiluri, însă acestea nu l-au împiedicat să desfăşoare o bogată activitate teologică - mai ales o politică bisericească antiariană.

Articolul continuă după reclamă

Majoritatea lucrărilor sale au ca obiect lupta pentru apărarea credinţei niceene. El supune argumentele exegetice şi dialectice ale oponenţilor săi unei analize critice, scrupuloase, dovedindu-le netemeinicia. Ajutat de vastele sale cunoştinţe scripturistice, teologice şi filosofice, el a izbutit să pună pe temelii solide credinţa creştină ortodoxă.

Sfântul Atanasie cel Mare a murit la 2 mai 373, după 45 de ani de episcopat. A fost unul dintre primii episcopi nemartiri care au primit un cult public.

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰