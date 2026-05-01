Maşină în valoare de 200.000 de lei furată din Marea Britanie, descoperită la o femeie din Suceava

O femeie de 41 de ani din județul Suceava este cercetată de polițiștii de frontieră pentru tăinuire, după ce autoturismul pe care îl folosea s-a dovedit a fi furat din Marea Britanie.

de Nicu Tatu

la 01.05.2026 , 11:56
Potrivit Poliția de Frontieră Română, mașina a fost descoperită vineri seară, 30 aprilie, în apropierea unei locuințe din localitatea Mitocu Dragomirnei, județul Suceava, în cadrul unei acțiuni de combatere a traficului internațional de autovehicule furate.

"În jurul orei 19.30, colegii noștri au identificat, în apropierea unei locuințe din localitatea Mitocu Dragomirnei, un autoturism, pe care erau aplicate plăcuțe de înmatriculare specifice Marii Britanii și despre care existau indicii că ar fi fost furat", au transmis polițiștii de frontieră.

În urma verificărilor, s-a stabilit că autoturismul figura ca furat din iunie 2024, alertă emisă de autoritățile britanice. Mașina, evaluată la aproximativ 200.000 de lei, a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor.

Femeia este acum anchetată pentru tăinuire, iar la finalul investigațiilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
