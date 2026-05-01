Video Un autocar în care se aflau 27 de persoane a luat foc în Tulcea

Un autocar în care se aflau 27 de persoane a fost cuprins de flăcări vineri, în localitatea Topolog din județul Tulcea, pompierii intervenind de urgență pentru stingerea incendiului.

de Nicu Tatu

la 01.05.2026 , 16:58
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocar, în localitatea Topolog, transmite News.ro.

"La momentul producerii incendiului, în autocar se aflau 27 de persoane, care s-au autoevacuat în siguranţă până la sosirea echipajelor de intervenţie. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Babadag, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, precum şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi reprezentanţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă", au afirmat pompierii.

Ei au precizat că nu au fost persoane rănite.

Pompierii urmează să stabilească cauza producerii incendiului.

