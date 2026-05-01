Trump amenință că va reduce trupele din Italia și Spania, după Germania: "De ce nu aş face-o?" 

Donald Trump a declarat joi că ia în considerare reducerea numărului de forţe armate americane staţionate în Italia şi Spania din cauza poziţiei acestor ţări în războiul cu Iranul.

Trump a criticat dur aliaţii NATO pentru că nu şi-au trimis forţele navale să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, care a fost închisă traficului maritim global după începerea războiului aerian americano-israelian împotriva Iranului, pe 28 februarie. Şeful Casei Albe a mai spus că ia în considerare retragerea Statelor Unite din alianţă.

Un e-mail intern al Pentagonului, despre care Reuters a relatat săptămâna trecută, a prezentat opţiunile pe care Statele Unite le au pentru a pedepsi aliaţii NATO despre care consideră că nu au sprijinit operaţiunile americane în războiul cu Iranul, inclusiv suspendarea Spaniei din alianţă.

Trump, care a discutat la începutul acestei luni despre posibilitatea retragerii unor trupe americane din Europa, a declarat miercuri că administraţia sa are în vedere reducerea efectivelor americane din Germania şi că o decizie va fi luată în curând.

Cancelarul german Friedrich Merz a stârnit furia liderului american luni, afirmând că „americanii nu au, în mod evident, nicio strategie” în Iran şi că Teheranul „umileşte” prima putere mondială. Joi, cancelarul german nu a răspuns direct la ameninţările cu retragerea militară ale liderului american, dar a pledat pentru un „parteneriat transatlantic de încredere” în cadrul NATO.

Întrebat joi dacă va lua în considerare şi o retragere a trupelor americane din Italia şi Spania, două ţări care au criticat, de asemenea, războiul cu Iranul, Trump a răspuns: „Probabil... Uite, de ce nu aş face-o? Italia nu ne-a fost de niciun ajutor, iar Spania s-a comportat îngrozitor, absolut îngrozitor”.

Italia, al cărei premier Giorgia Meloni era considerată o apropiată a lui Donald Trump, fiind singurul lider european prezent la învestirea lui în ianuarie 2025, a refuzat, de asemenea, să pună la dispoziţia SUA bazele sale militare şi l-a apărat pe Papa Leon al XIV-lea după ce acesta a fost criticat de Trump, respingând, de asemenea, criticile lui Donald Trump la adresa aliaţilor.

Luna trecută, Trump a ameninţat că va impune un embargo comercial total al SUA asupra Spaniei, după ce aliatul european a refuzat să permită armatei americane să-i folosească bazele pentru misiuni legate de atacurile asupra Iranului.

Statele Unite aveau puţin peste 68.000 de militari în serviciu activ repartizaţi permanent în bazele sale din Europa în decembrie 2025, arată datele Centrului de Date privind Forţele Apărării din SUA. Mai mult de jumătate – aproximativ 36.400 – sunt staţionaţi în Germania.

