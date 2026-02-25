26 februarie, Sfântul Porfirie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 26 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Porfirie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Porfirie s-a născut din părinţi bogaţi, în Tesalonic. Conform crestinortodox.ro, la vârsta de 25 de ani a lepădat grija lumească şi s-a retras în pustia Egiptului, unde va fi tuns în monahism.

După cinci ani de vieţuire la o mănăstire din Egipt, ajunge la Ierusalim. Aici va fi hirotonit preot de către Pravliu, patriarhul Ierusalimului, şi i se va încredinţa spre pază cinstitul lemn al făcătoarei de viaţă Cruci a lui Hristos. După un timp, Dumnezeu i se descoperă spunându-i: "Dă-mi Mie visteria - adică lemnul Crucii - pe care am adus-o la tine, pentru că voiesc să te însoţesc cu o mireasă cu adevărat săracă, însă bună de obicei. Iar tu, luând-o pe ea, să o împodobeşti, ca să-şi uite sărăcia cea dintâi". Era chemarea sa la treapta de episcop în cetatea Gaza, un loc cu multe altare păgâne. Până la Sfântul Porfirie, nimeni nu a putut să cureţe cetatea Gazei de păgânism.

Păgânii din Gaza, auzind că vine Sfântul Porfire în ţinutul lor, au pus pe cale spini, gunoi, au săpat gropi, au făcut fum necurat, cu scopul de a-l întoarce din cale. Tot ce se întâmplă rău în cetate era pus pe seama venirii sale. Însă, Sfântul le răspundea numai prin minuni.

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Porfirie va cere ajutor de la împăratul Constantinopolului şi de la Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru a risipi templele idoleşti. Împărătesei îi va spune: "Osteneşte-te pentru noi stăpână, ca pentru Hristos, iar El pentru osteneala ta îţi va da un fiu, care va împărăţi înaintea ochilor tăi şi mulţi ani va vieţui întru toată buna sporire a împărăţiei". După naşterea fiului vestit, împărăteasa Eudoxia îi va trimite bani Sfântului Porfirie pentru construcţia unei biserici.

Va distruge cele opt temple idoleşti vestite din Gaza: Soarelui, Venerei, lui Apolon, Proserpinei, Ghecavei, lui Ieron, Fortunii şi lui Marnas, iar în locul unui altar închinat zeilor va construi o biserică. Aşa a făcut Sfântul Porfirie să se umple cetatea Gazei de slavă dumnezeiască. A trecut la cele veşnice în 420.

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰