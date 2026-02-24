25 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 25 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 25 februarie

Articolul continuă după reclamă

Pe 25 februarie 1817 are loc deschiderea oficială a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, cel mai vechi muzeu din țară. Pe 25 februarie 1836, Samuel Colt a patentat revolverul în Statele Unite. Pe 25 februarie 1866 are loc debutul literar al lui Mihai Eminescu în revista "Familia", din Oradea, cu poezia "De-aș avea...". pe 25 februarie 1921, Tbilisi, capitala Republicii Democrate Georgia, a fost ocupată de armata bolșevică.

Pe 25 februarie 1925, scaunul arhiepiscopal și mitropolitan al Ungro-Vlahiei este ridicat la rangul de scaun patriarhal. Miron Cristea devine, în calitatea sa de primat al României, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Pe 25 februarie 1932, Adolf Hitler obține cetățenie germană prin naturalizare, ceea ce îi va permite să candideze la alegerile pentru Reichspräsident în 1932. Pe 25 februarie 1956, în cadrul Congresului al XX-lea al PCUS, Nikita Hrușciov a ținut discursul "Despre cultul personalității și consecințele sale", prin care a condamnat acțiunile predecesorului său, Iosif Stalin. Pe 25 februarie 1969, Germania a dat cinci milione de dolari unui terorist arab ca răscumpărare pentru pasagerii și echipajul unui avion deturnat. Pe 25 februarie 1994 s-a produs Masacrul din Hebron. În timp ce circa 500 de palestinieni se rugau în genunchi la Mormântul Patriarhilor din Hebron, un colonist israelian cu vederi extremiste, Baruh Goldstein, a deschis focul și a ucis 29 de musulmani. Pe 25 februarie 2001, în Republica Moldova comuniștii câștigă alegerile. Pe 25 februarie 2021, în Pandemia de COVID-19, numărul global de decese din cauza COVID-19 depășește 2,5 milioane de victime.

Nașteri pe 25 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 25 februarie, de la dramaturgul italian Carlo Goldoni, născut pe 25 februarie 1707, sau pictorul francez Auguste Renoir, născut pe 25 februarie 1841, şi până la scriitorul german Karl May, născut pe 25 februarie 1842, sau filosoful austriac Rudolf Steiner, născut pe 25 februarie 1861.

De asemenea, tot într-o zi de 25 februarie s-au născut personalităţi precum tenorul italian Enrico Caruso, născut pe 25 februarie 1873, regizorul român Jean Georgescu, născut pe 25 februarie 1901, scriitorul şi compozitorul britanic Anthony Burgess, născut pe 25 februarie 1917, chitaristul şi compozitorul britanic George Harrison, născut pe 25 februarie 1943, sau fotbalistul român Valerică Găman, născut pe 25 februarie 1989.

Decese pe 25 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 25 februarie. Dintre acestea amintim pe Regele Frederick I al Prusiei, decedat pe 25 februarie 1713, poetul irlandez Thomas Moore, decedat pe 25 februarie 1852, dramaturgul american Tennessee Williams, decedat pe 25 februarie 1983, actorul american Bill Paxton, decedat pe 25 februarie 2017, sau politicianul egiptean Hosni Mubarak, decedat pe 25 februarie 2020.

Într-o zi de 25 februarie şi-au pierdut viaţa şi filologul român August Treboniu Laurian, decedat pe 25 februarie 1881, jucătorul şi antrenorul român de fotbal Ion Lăpușneanu, decedat pe 25 februarie 1994, sau dirijorul şi compozitorul român Emil Simon, decedat pe 25 februarie 2014.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰