Administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), RetuRO, anunță noi cifre record pentru începutul anului 2026. Datele din luna ianuarie arată o consolidare a procesului de colectare, într-un context în care numărul ambalajelor returnate l-a depășit pe cel al ambalajelor puse pe piață în aceeași perioadă.

Românii au reciclat mai mult decât au cumpărat. Premieră de la lansarea sistemului garanţie-returnare RetuRO

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 356 de milioane de ambalaje au fost colectate în ianuarie, în timp ce circa 330 de milioane au fost introduse pe piață. Astfel, rata de returnare a ajuns la aproximativ 108%.

Reprezentanții RetuRO explică faptul că depășirea pragului de 100% reprezintă o variație sezonieră normală, cauzată de decalajul dintre momentul cumpărării produselor și cel al returnării ambalajelor. Cu alte cuvinte, o parte dintre ambalajele returnate în ianuarie provin din achiziții făcute în lunile anterioare.

Peste 8,9 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea SGR

De la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare în România, au fost colectate peste 8,9 miliarde de ambalaje, iar către reciclatori au ajuns mai mult de 647.000 de tone de materiale.

SGR este considerat cel mai mare proiect de economie circulară din România, mobilizând milioane de români să returneze ambalajele pentru a recupera garanția de 50 de bani și să adopte un comportament responsabil față de mediu.

Reciclezi și câștigi: cum transformă retailerii SGR într-un instrument de fidelizare

Dincolo de componenta de mediu, Sistemul de Garanție-Returnare devine tot mai mult și un instrument de marketing pentru marile lanțuri de magazine.

Mai mulți retaileri au lansat campanii prin care oferă beneficii suplimentare peste garanția standard de 50 de bani pe ambalaj, transformând reciclarea într-o oportunitate de fidelizare.

Carrefour dublează valoarea garanției pentru 20 de ambalaje reciclate și oferă un voucher de 10 lei în aplicație, care poate fi folosit ulterior în magazinele rețelei.

Supermarketul online Sezamo mizează pe reciclarea "de pe canapea", integrând returnarea ambalajelor în sistemul de livrare.

Freshful derulează campanii în care oferă 1 leu pentru fiecare ambalaj returnat.

Inițiative similare sunt implementate și de Kaufland, care recompensează suplimentar clienții ce folosesc sistemul.

Specialiștii din retail spun că astfel de campanii merg dincolo de responsabilitatea față de mediu. În momentul în care clienții vin în magazin pentru a returna ambalajele sau le predau curierului la livrare, crește semnificativ probabilitatea să facă și alte cumpărături.

Practic, reciclarea devine un instrument de creștere a traficului în magazine și de loializare a clienților, prin vouchere, puncte de fidelitate și beneficii în aplicațiile mobile.

În timp ce România recuperează teren la capitolul colectare, competiția dintre retaileri ar putea accelera și mai mult implicarea consumatorilor în sistem.

