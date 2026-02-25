ANAF scoate din nou la vânzare o garsonieră de 32 mp. Cu ce preţ o vinde acum
ANAF scoate la vânzare un apartament cu o cameră și loc de parcare în comuna Giroc, județul Timiș. Licitația va avea loc pe 12 martie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș (str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, Amfiteatru, Timișoara).
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Timişoara, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) Timiş, anunţă organizarea licitaţiei publice I pentru valorificarea unui bun imobil aflat în proprietatea debitorului Adochiţei Mugurel Adelin.
Evenimentul va avea loc în data de 12 martie 2026, ora 14:00, la sediul instituției din Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru.
ANAF scoate la vânzare garsonieră
- Tip imobil: apartament cu o cameră
- Componenţă: hol, bucătărie, cameră, balcon, baie
- Suprafaţă utilă: 32,20 mp
- Loc de parcare inclus
- Cote teren: 40/4521
- Cote părţi comune: 366/10000
- Adresă: Giroc, Bd. Soarelui nr. 181, bl. A, et. 1, ap. 8, jud. Timiş
- Înscris în: ID Electronic 416035-C1-U8 Giroc
Preţ de pornire: 198.590 lei (exclusiv TVA)
Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu Publicaţia de vânzare nr. TMG_DEF 60-13/23.02.2026, 2741/23.02.2026.
Persoanele interesate trebuie să se prezinte la locul licitației în termenul stabilit, având asupra lor documentele prevăzute de legislația în vigoare privind participarea la licitațiile organizate de organele fiscale.
