ANAF scoate la vânzare un apartament cu o cameră și loc de parcare în comuna Giroc, județul Timiș. Licitația va avea loc pe 12 martie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș (str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, Amfiteatru, Timișoara).

ANAF scoate din nou la vânzare o garsonieră de 32 mp. Cu ce preţ o vinde acum - Facebook

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Timişoara, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) Timiş, anunţă organizarea licitaţiei publice I pentru valorificarea unui bun imobil aflat în proprietatea debitorului Adochiţei Mugurel Adelin.

Evenimentul va avea loc în data de 12 martie 2026, ora 14:00, la sediul instituției din Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru.

ANAF scoate la vânzare garsonieră

Articolul continuă după reclamă

Tip imobil: apartament cu o cameră

Componenţă: hol, bucătărie, cameră, balcon, baie

Suprafaţă utilă: 32,20 mp

Loc de parcare inclus

Cote teren: 40/4521

Cote părţi comune: 366/10000

Adresă: Giroc, Bd. Soarelui nr. 181, bl. A, et. 1, ap. 8, jud. Timiş

Înscris în: ID Electronic 416035-C1-U8 Giroc

Preţ de pornire: 198.590 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu Publicaţia de vânzare nr. TMG_DEF 60-13/23.02.2026, 2741/23.02.2026.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la locul licitației în termenul stabilit, având asupra lor documentele prevăzute de legislația în vigoare privind participarea la licitațiile organizate de organele fiscale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰