ANAF scoate din nou la vânzare o garsonieră de 32 mp. Cu ce preţ o vinde acum

ANAF scoate la vânzare un apartament cu o cameră și loc de parcare în comuna Giroc, județul Timiș. Licitația va avea loc pe 12 martie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș (str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, Amfiteatru, Timișoara).

la 25.02.2026 , 15:49
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Timişoara, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) Timiş, anunţă organizarea licitaţiei publice I pentru valorificarea unui bun imobil aflat în proprietatea debitorului Adochiţei Mugurel Adelin.

Evenimentul va avea loc în data de 12 martie 2026, ora 14:00, la sediul instituției din Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru.

ANAF scoate la vânzare garsonieră

  • Tip imobil: apartament cu o cameră
  • Componenţă: hol, bucătărie, cameră, balcon, baie
  • Suprafaţă utilă: 32,20 mp
  • Loc de parcare inclus
  • Cote teren: 40/4521
  • Cote părţi comune: 366/10000
  • Adresă: Giroc, Bd. Soarelui nr. 181, bl. A, et. 1, ap. 8, jud. Timiş
  • Înscris în: ID Electronic 416035-C1-U8 Giroc

Preţ de pornire: 198.590 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu Publicaţia de vânzare nr. TMG_DEF 60-13/23.02.2026, 2741/23.02.2026.

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la locul licitației în termenul stabilit, având asupra lor documentele prevăzute de legislația în vigoare privind participarea la licitațiile organizate de organele fiscale.

apartament garsoniera timis anaf
